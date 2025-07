MC Guimê se pronuncia após dívida milionária vir à tona

Após a cantora Lexa se pronunciar sobre a dívida milionária que surgiu durante seu antigo casamento com MC Guimê, o funkeiro decidiu vir a público para esclarecer, de forma definitiva, sua versão sobre o caso que envolve uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele revelou os bastidores de uma negociação que terminou em processo judicial, cobrança milionária e, segundo ele, um verdadeiro golpe imobiliário.

“Esse imóvel, quando ele foi comprado, tava com preço de venda de 2,25 milhões. Logo de início, através de um acordo do meu antigo empresário com a pessoa que se dizia proprietária do imóvel, eu tive que desembolsar, em média, 1 milhão nos pagamentos iniciais”, relatou o cantor, ao contar como tudo começou.

MC Guimê afirma ter sido vítima de golpe e se diz injustiçado

Segundo Guimê, a surpresa veio após os pagamentos iniciais. “E aí eu recebo uma notificação extrajudicial de uma outra pessoa que eu não havia conhecido dizendo que essa pessoa, sim, era a real proprietária do imóvel. Então se trata de um golpe”, afirmou, categórico. Diante da nova dona do imóvel, um acordo judicial foi firmado. “Me responsabilizei e arquei com todos os pagamentos e resolvi bonitinho”, declarou.

O cantor ainda revelou que o caso é mais complexo do que aparenta. Além do imbróglio com os antigos donos, ele teve que lidar com dívidas de condomínio, vazamentos e cláusulas contratuais que previam pagamento de aluguel. “A pessoa que me processa pede um valor totalmente injusto. Enquanto couberem recursos, a gente vai continuar lutando pelos nossos direitos e tentando reverter esse processo”, reforçou.

Casa sem móveis e batalha judicial continua

Outro ponto polêmico citado foi o estado do imóvel no momento da entrega: “A casa foi vendida como mobiliada e, quando chegou lá, não tinha móvel nenhum. Tinha restos de móveis”, disse o funkeiro, em tom de indignação.

Sobre a divisão da responsabilidade, Guimê fez questão de esclarecer: “A Justiça viu que moravam duas pessoas casadas com comunhão de bens nesse imóvel em questão e entendeu que as duas pessoas teriam responsabilidade no processo. É exatamente isso. Pretendo não falar mais sobre”, concluiu, visivelmente cansado da exposição.

A origem da dívida milionária de MC Guimê

A polêmica envolve uma ação judicial movida pela verdadeira proprietária da casa, que pede indenização por danos materiais. A dívida, segundo os autos, já ultrapassa os R$ 3 milhões. Com o nome envolvido no processo, Lexa também se pronunciou recentemente, alegando que tenta resolver a situação legalmente.

O caso segue sem desfecho definitivo, mas agora, com o posicionamento direto de MC Guimê, o público começa a entender a complexa teia que envolve golpe, casamento, contratos e uma mansão que virou dor de cabeça.

The post MC Guimê se pronuncia após dívida milionária vir à tona appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.