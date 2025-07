Wanessa desabafa e revela erro financeiro no auge da fama

Com uma carreira consolidada e mais de duas décadas nos palcos, Wanessa Camargo abriu o coração durante participação no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, e fez um desabafo sincero sobre o maior erro financeiro de sua juventude: não ter guardado o dinheiro que recebeu no início da fama.

“Quando eu ganhei dinheiro, eu não precisava me sustentar. Eu morava na casa dos meus pais e não tinha que me sustentar. A gente pagava as contas, funcionários, a empresa. O que pagou a empresa, o que vinha para mim, de mesada, o meu cachê, eu não tinha com o quê gastar”, contou a artista, que integrou o elenco do BBB 24 e voltou aos holofotes com força total nos últimos meses.

Gastando como se não houvesse amanhã

Sem responsabilidades financeiras imediatas, Wanessa revelou que o destino do dinheiro foi, em sua maioria, o consumo: “Porque eu não tinha gasto de casa, gasto meu, pessoal. O quê que eu fazia? (risos). Viajava, fazia festa, comprava presente, roupa… Amor, se eu soubesse, por que não guardei esse dinheiro?”, refletiu, entre risos de ironia e frustração.

O tom descontraído não escondeu a seriedade do arrependimento, que se tornou ainda mais evidente quando a cantora abordou a falta de preparo para lidar com as finanças. Em suas palavras: “Porque a gente com 18 anos não tem ideia do futuro, a gente não pensa lá [na frente]. Hoje eu me arrependo muito de não ter tido uma educação financeira para sei lá, pegar 20% desse dinheiro e falar: ‘ok, 20% não vou mexer, vou guardar lá, porque se eu quiser parar por um ano? Se acontecer alguma coisa e eu precisar parar? E quem garante que eu vou estar fazendo esse número de shows? Esse número de publicidade?’”

Nova fase de Wanessa Camargo

Apesar do passado impensado, Wanessa demonstra estar em um momento mais equilibrado e consciente. “Eu me diverti bastante (risos). Agora estou mais séria, me divirto com responsabilidade. Agora é até melhor, porque a gente sabe se divertir direito mesmo”, finalizou, demonstrando maturidade e autocrítica ao analisar sua trajetória.

