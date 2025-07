Viúva de Diogo Jota vai herdar fortuna milionária após morte trágica do jogador

O mundo do futebol está de luto com a morte repentina de Diogo Jota, de 28 anos. O atacante português perdeu a vida em um acidente de carro ao lado do irmão, André, de 25 anos, na última quinta-feira (3/7), durante uma viagem à Espanha. A tragédia ocorreu apenas 11 dias após o casamento de Jota com Rute Cardoso, com quem teve três filhos.

Diogo Jota construiu uma sólida carreira no futebol europeu, que se refletia em seus ganhos milionários. Desde sua chegada ao futebol inglês em 2018, quando foi contratado pelo Wolverhampton, o jogador acumulou fortunas em salários e contratos publicitários.

Nos Wolves, recebia cerca de £ 38 mil por semana. Ao ser transferido para o Liverpool, seu salário aumentou para £ 83 mil e, após renovar contrato, passou a ganhar £ 140 mil por semana — o que elevou seu patrimônio para algo em torno de £ 21,8 milhões (cerca de R$ 162 milhões).

Quem fica com a herança deixada por Jota?

De acordo com informações da imprensa britânica, Rute Cardoso, agora viúva do jogador, deve herdar grande parte do valor deixado por ele. A fortuna total pode chegar a até £ 35 milhões (aproximadamente R$ 260 milhões). O valor inclui salários recebidos, ativos de publicidade, investimentos no setor esportivo e, possivelmente, o pagamento do restante de seu contrato com o Liverpool, que estaria sendo negociado com a família.

E os filhos do casal, como ficam?

O casal teve três filhos: um de quatro anos, outro de dois e uma bebê de apenas oito meses. A herança será dividida entre Rute e os filhos, garantindo segurança financeira à família após a perda devastadora.

Liverpool vai honrar o contrato?

Segundo o jornal O Globo, há uma possibilidade de o Liverpool pagar integralmente o contrato vigente de Diogo Jota até o fim do vínculo. No entanto, o clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão. Caso isso se confirme, a compensação aumentaria ainda mais os valores a serem herdados pela família.

Diogo Jota vinha se consolidando como peça importante no elenco do Liverpool e era presença constante na Seleção Portuguesa. Sua morte precoce representa uma perda profunda tanto no âmbito esportivo quanto pessoal.

