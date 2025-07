Saiba quem é a mulher que recebeu declaração pública de Fernando Zor

O clima de reconciliação entre Fernando Zor e Lara Bissi dominou as redes sociais na noite da última segunda-feira (7/7). Pouco mais de três meses após o fim do noivado, o cantor surpreendeu seus seguidores ao publicar um desabafo apaixonado no Instagram, repleto de saudade, arrependimento e desejo de recomeço ao lado da dermatologista.

A carta aberta, escrita com o coração nas mãos, expôs sentimentos guardados desde o término. “Já disse e falo aqui: ‘Lara! Seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim”, declarou o artista, sem esconder o sofrimento.

“Essa paz é você”, diz Fernando em apelo público

Em outro trecho, ele reconheceu seus erros e deixou claro que está disposto a mudar. “Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi. Que Deus nos abençoe!”, finalizou, em um gesto que dividiu opiniões.

Lara responde Fernando Zor e reacende expectativas dos fãs

Sem se esquivar, Lara Bissi respondeu à mensagem nos comentários e emocionou os internautas com sua sinceridade. “Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo ??”, escreveu ela, demonstrando estar aberta a um novo capítulo.

Seguidores se dividem entre apoio e críticas afiadas

Apesar do tom romântico da troca pública de declarações, nem todos se comoveram. Nos comentários da publicação, uma enxurrada de reações mostrou que parte dos fãs ainda guarda desconfiança sobre a relação. “Corre, moça! Antes que sua saúde mental seja destruída. Já vimos esse bilhete!”, disparou uma internauta. Outra ironizou: “O primeiro pedido de perdão de muitos que virão”.

Outros criticaram a exposição do momento íntimo: “Exposição desnecessária. Será que não existem mais SMS, ligações ou e-mail? Tudo tem que postar. Aí, depois vem pedir privacidade e empatia quando dá BO”.

Quem é Lara Bissi?

Lara Bissi é médica dermatologista e tricologista, com apenas 24 anos, mas já se tornou figura conhecida entre os fãs de sertanejo após viver um romance com o cantor Fernando Zor. A primeira aparição pública do casal ocorreu em setembro do ano passado, durante o Rodeio de Jaguariúna, tradicional etapa do Circuito Sertanejo.

Discreta, mas ativa nas redes sociais, Lara compartilha momentos de sua rotina profissional e pessoal com mais de 72 mil seguidores no Instagram. Além de mostrar seu dia a dia nos atendimentos médicos, ela também divide com os fãs registros de eventos sociais, treinos e momentos de lazer, sempre reforçando seu estilo de vida fitness.

