Dona Ruth é alvo de críticas após polêmica sobre seguro da queda de avião

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, voltou ao centro de uma controvérsia. Desta vez, ela é acusada de tentar alterar a divisão do seguro da aeronave que caiu em novembro de 2021, vitimando Marília e mais quatro pessoas. A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin, que revelou detalhes delicados sobre os bastidores da negociação com a seguradora.

Como era a divisão original do seguro da aeronave?

Segundo a apuração, a apólice previa um pagamento total de 1 milhão de dólares, sendo US$ 200 mil para cada uma das cinco vítimas. No entanto, dona Ruth teria proposto um acordo alternativo, em que receberia metade do valor total — ou seja, US$ 500 mil — ficando com US$ 100 mil da parte que seria destinada a cada uma das outras quatro famílias.

Ainda de acordo com Feltrin, Ruth teria convocado os parentes das vítimas para comunicar sua decisão. Teria afirmado que, caso alguém se opusesse, ela estava preparada para levar a disputa aos tribunais, inclusive sustentando processos por tempo indeterminado. A justificativa, segundo relatos, foi a importância de Marília em relação aos demais ocupantes da aeronave.

O que disse o pai de uma das vítimas?

George Freitas, pai do produtor Henrique Bahia — uma das vítimas do acidente —, se manifestou publicamente após a reportagem. Em publicação nas redes sociais, afirmou: “A matéria que esperamos há anos”. A declaração indica que a família aguardava uma exposição pública do caso desde a tragédia.

Quem foram as vítimas da queda do avião?

Além de Marília Mendonça, morreram no acidente o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho (parente de Ruth), o produtor Henrique Bahia, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. O avião caiu em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, a caminho de um show.

