Perdi tudo”: Diego Hypolito revela falência e diz que entrou no BBB para recomeçar

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Em entrevista ao podcast Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, Diego Hypolito explicou os reais motivos que o levaram a aceitar o convite para o Big Brother Brasil 25. Segundo o ex-atleta olímpico, a decisão foi motivada por uma crise financeira intensa, que o deixou praticamente sem nada: “O BBB foi uma aposta para me dar visibilidade, para que as pessoas lembrassem dos meus títulos e me conhecessem melhor”.

Como ele perdeu mais de R$ 10 milhões?

Diego revelou que, apesar de ter acumulado um bom patrimônio durante sua carreira na ginástica artística, acabou perdendo tudo por má administração e traições: “A ginástica me deu dinheiro para viver o resto da vida, mas eu não soube lidar. Fui desorganizado financeiramente, fui roubado por várias pessoas, perdi imóveis e um patrimônio muito alto. Em questão de meses, perdi mais de R$ 10 milhões”, lamentou.

O impacto da falência foi devastador, inclusive para a mãe dos irmãos Hypolito, Geni Matias. Diego relembrou um dos momentos mais difíceis: “Fomos despejados. Tínhamos tudo e, de repente, não tínhamos nem dinheiro para um pacote de café. Minha mãe quase morreu quando isso aconteceu”. Segundo ele, a dor da mãe o motivou a reconstruir tudo do zero.

Diego Hypolito (Foto: Reprodução) Diego Hypolito Foto: Reprodução > redes Sociais Reprodução/Globoplay

Como foi a trajetória de Diego no BBB 25?

Diego entrou na casa mais vigiada do Brasil ao lado da irmã, Daniele Hypolito, também ex-ginasta. Apesar da história de superação, ele não chegou à final: foi o 20º eliminado do programa, saindo a poucos dias da grande decisão, com 59,77% dos votos em um paredão contra Vitória Strada e Renata, que venceu a edição.

The post Perdi tudo”: Diego Hypolito revela falência e diz que entrou no BBB para recomeçar appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.