Aos prantos, Erasmo Viana fala sobre vícios e superação

Erasmo Viana publicou um vídeo em que desabafa sobre uma fase conturbada de sua vida. Em um relato sincero, o influenciador revelou que enfrentou vícios em pornografia, maconha e remédios, e que só conseguiu superá-los com o apoio da espiritualidade e do amor.

“Durante anos eu tentei preencher um vazio com vícios, distrações e autoengano. Mas nenhum prazer momentâneo curava a dor que eu carregava por dentro”, escreveu na legenda do vídeo.

O influenciador revelou que sua jornada de cura não aconteceu de forma instantânea. Pelo contrário, envolveu dor, coragem e entrega total à fé.

“Não foi mágico, não foi instantâneo. Foi real. Foi profundo. Foi doloroso e libertador ao mesmo tempo. Hoje eu decidi abrir meu coração como nunca antes”, afirmou.

Eramos Viana faz relato de coragem e vulnerabilidade

Durante o vídeo, Erasmo destacou que este é o conteúdo mais importante que já compartilhou em seus mais de 10 anos de atuação nas redes sociais.

“Hoje vim falar de uma vergonha que eu sinto. Há muito tempo fui viciado em pornografia, maconha e, ultimamente, em Venvanse”, contou, citando o medicamento usado no tratamento do TDAH.

Apesar de sempre se posicionar como um defensor do bem-estar e da vida saudável, ele admitiu que nem tudo era como parecia nas redes. Por trás da imagem pública, ele travava batalhas internas silenciosas.

“Mesmo sendo uma pessoa ligada ao esporte, sabemos que nas redes sociais a gente não mostra essas coisas”, disse.

Fé, espiritualidade e renascimento

Ao longo do relato, Erasmo revelou que encontrou força para mudar ao estreitar seu relacionamento com Deus. Segundo ele, essa busca foi mais profunda do que qualquer religião.

“Busquei meu relacionamento com Deus, conhecimento bíblico. Isso não tem nada a ver com religião… Esse algo maior era o relacionamento com Jesus”, explicou.

O influenciador também demonstrou gratidão pelas experiências espirituais que viveu, incluindo a passagem pela umbanda, mas reforçou que sentia necessidade de um reencontro ainda mais íntimo com a fé cristã.

Vencer vícios e transformar vidas

Ao relembrar os comportamentos que seus vícios alimentavam, Erasmo confessou que chegou a normalizar condutas que hoje reconhece como prejudiciais.



“Me fez ter atitudes que jamais imaginaria, por conta do vício de achar que é normal. Consegui excluir isso da minha vida”, disse com firmeza.

Por fim, deixou uma mensagem de esperança a quem passa por situações semelhantes.



“O esporte, a espiritualidade, as pessoas certas nas nossas vidas… isso sim nos faz fortes. Somos capazes de curar qualquer ferida, qualquer vício.”

