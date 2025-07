Climão ao vivo! Fantástico transmite cobrança do diretor sobre Bella Campos

SIGA NO

A atriz Bella Campos voltou a ser cobrada nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. Durante uma gravação exibida no Fantástico no último domingo (6), o diretor Paulo Silvestrini precisou intervir diretamente na performance da artista, pedindo mais intensidade emocional em uma cena decisiva do remake.

“Joga a cabeça com raiva, Bella. Xinga ela, Bella. Bem com ódio dela”, comandou o diretor pelo microfone interno do estúdio, enquanto orientava a gravação da sequência em que Raquel (Taís Araujo) rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima (Bella Campos).

Silvestrini precisou repetir a cena várias vezes até alcançar o resultado desejado. Após diversas orientações, ele comemorou com a equipe ao ver o desempenho mais expressivo da atriz.

Repetição de tensão nos bastidores com Bella Campos

Essa não foi a primeira vez que o nome de Bella Campos esteve envolvido em polêmicas durante as gravações da novela. A tensão entre ela e Cauã Reymond, seu colega de elenco, continua impactando o clima nos estúdios. Por conta disso, a direção precisou adotar estratégias incomuns para contornar o desconforto.

Fontes próximas à produção revelaram que, para evitar atritos, os ensaios entre Bella e Cauã passaram a ser feitos de forma separada. Cada um ensaiou individualmente com o próprio diretor, que chegou a demonstrar, ele mesmo, os movimentos de cena no lugar do ator.

Climão e gravações isoladas

Apesar das tentativas de amenizar os bastidores, o desconforto entre os dois artistas persistiu. Fontes apontam que ambos demonstraram insatisfação com o desempenho um do outro. Como resultado, a tensão se agravou, a ponto de a equipe técnica ser retirada do estúdio.

A cena em questão só foi finalizada com um set reduzido: apenas Silvestrini, Cauã Reymond, Bella Campos e o cinegrafista permaneceram no local.

O clima continua quente nos bastidores de Vale Tudo, e, embora a produção siga em frente, a pressão sobre os protagonistas parece estar longe do fim.

