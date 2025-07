Ana Hickmann emocionou os fãs nesta segunda-feira (7) ao se manifestar publicamente sobre o delicado estado de saúde do marido, Edu Guedes, que foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Em um desabafo comovente publicado nas redes sociais, a apresentadora revelou que a notícia foi recebida como um choque.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura. O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele”, declarou.

Diagnóstico inesperado de Edu Guedes

A descoberta do tumor ocorreu após o chef, de 51 anos, dar entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção renal causada por cálculo. Durante os exames complementares, os médicos identificaram a presença de um câncer no pâncreas, o que exigiu uma intervenção cirúrgica imediata.

A cirurgia, uma pancreatectomia robótica, foi realizada no sábado (5) e durou cerca de seis horas. Apesar da complexidade do procedimento, o resultado foi considerado positivo. De acordo com o cirurgião responsável, Marcelo Bruno, “o procedimento, apesar de complexo, transcorreu bem”.

Força e fé

Ana reforçou a importância das orações e vibrações positivas nesse momento delicado, mas cheio de esperança.

“Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!! Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada”, completou. Ainda internado, Edu Guedes segue em recuperação, e novas atualizações sobre seu estado clínico devem ser divulgadas nos próximos dias. O casal tem recebido apoio de amigos, fãs e colegas do meio artístico, que seguem mobilizados em uma corrente de solidariedade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

The post Ana Hickmann quebra o silêncio após diagnóstico de Edu Guedes appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.