Ex-ator global surge com visual inusitado na TV: ‘Desarmonização’

A recente participação de Guilherme Leicam no Domingo Legal, exibido pelo SBT neste domingo (6), não passou despercebida. Com o rosto visivelmente alterado, o ator de 34 anos virou assunto nas redes sociais, e o termo “desarmonização facial” rapidamente tomou conta dos comentários.

“Desarmonização”, escreveu um internauta ao ver a nova aparência do artista. “Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou seu rosto com excesso de harmonização, sendo que já era perfeito antes”, lamentou outro usuário do X (antigo Twitter). As reações dividiram opiniões, com muitos apontando exageros nos procedimentos estéticos.

Procedimentos intensos

Essa não foi a primeira vez que o ator recorreu à harmonização facial. Em 2021, ele passou por um procedimento Full Face com o médico Igor Costa Alves, especialista em estética facial e corporal, em Belo Horizonte. A técnica tem como objetivo analisar o rosto de forma integral, buscando um resultado mais equilibrado e natural. No entanto, para alguns internautas, o efeito parece ter seguido o caminho oposto.

“Entre os procedimentos que são realizados nesses tratamentos estão preenchimento labial, fios de sustentação, lifting, bichectomia, entre outros”, explicou o médico na época.

O ator, segundo o especialista, realizou preenchimentos em diversas regiões do rosto: mandíbula, malar, nariz, orelhas, queixo e têmporas. Além disso, toxina botulínica foi aplicada em todo o rosto.

Antes e depois de Guilherme Leicam

Guilherme Leicam – Reprodução Instagram

As imagens comparativas do “antes e depois” viralizaram rapidamente. Enquanto alguns defendem o direito de cada um cuidar da própria estética, outros questionam os limites da intervenção estética. “Parece outra pessoa”, escreveu uma fã chocada.

