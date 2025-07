Confusão no “Power Couple”: Dhomini e Radamés trocam ofensas e seguranças precisam intervir

SIGA NO

O clima esquentou de vez no episódio deste domingo (6/7) do Power Couple Brasil. Durante o tradicional “Quebra Power”, que marcou a última dinâmica do tipo na temporada, os casais eliminados retornaram ao jogo e reacenderam antigas tensões. O estopim foi uma troca de acusações entre Dhomini e Radamés, que protagonizaram um dos momentos mais tensos da edição.

Quais foram as acusações trocadas ao vivo?

Sem papas na língua, Dhomini acusou Radamés de jogar de forma desonesta: “Eu falo na sua cara, não coloco mulher na frente. Jogo sujo, imundo e porco”. A resposta veio imediatamente: “Machista safado”, rebateu Radamés, inflamando ainda mais os ânimos no estúdio.

Carol (esposa de Radamés) e Adriana (esposa de Dhomini) tentaram evitar que o desentendimento saísse do controle, mas os dois participantes ficaram frente a frente em clima de ameaça. Diante da tensão, a produção teve que intervir e seguranças foram acionados para impedir que o bate-boca evoluísse para agressão física.

Quem ainda está na disputa pelo prêmio?

Apesar do barraco, a competição segue. Quatro casais ainda estão na corrida pelo prêmio: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Rayane e Victor, e Talira e Rafa. A final do reality show comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli está marcada para quinta-feira (10/7), prometendo fortes emoções até o último minuto.

O episódio deixou claro que, mesmo às vésperas da final, o clima dentro da casa ainda é explosivo — e que antigas rivalidades continuam inflamando os bastidores do jogo.

