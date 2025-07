Bruna Biancardi registra o primeiro encontro entre Mavie e Mel

Biancardi encantou os seguidores neste domingo (6/7) ao compartilhar o primeiro encontro entre suas duas filhas com Neymar Jr.: Mavie, de 1 ano, e a recém-nascida Mel. A reunião aconteceu ainda na maternidade, e o casal preparou tudo com carinho para marcar esse momento especial.

Cheia de energia e curiosidade, Mavie entrou no quarto da maternidade usando um vestido amarelo — mesma cor escolhida para a roupinha de Mel. A escolha simbolizou a conexão entre as irmãs e deu um tom alegre à cena. A pequena chegou sorrindo, brincando com o pai, e logo se aconchegou no colo da mãe.

Como foi a reação de Mavie com a bebê?

Ao se aproximar da irmãzinha, que dormia tranquilamente, Mavie demonstrou doçura e curiosidade. Em um momento registrado em vídeo, ela segura Mel no colo, sorri e observa a irmã com atenção. Neymar e Bruna incentivaram o carinho entre as duas, e a família ainda posou junto com flores que celebravam a chegada da nova integrante.

Quando Mel nasceu?

Mel veio ao mundo na madrugada de sábado (5/7), no Hospital São Luiz Star, em São Paulo, por meio de uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa. Apesar do susto, mãe e bebê passam bem. Na legenda da publicação, Bruna se declarou: “O encontro! Minha vida todinha”, resumindo o sentimento que marcou o momento.

O registro rapidamente conquistou fãs e amigos do casal, que celebraram a nova fase da família. Entre sorrisos e gestos de ternura, o primeiro encontro de Mavie e Mel reforça os laços que começam a se formar desde os primeiros dias de vida.

