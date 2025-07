Rodrigo Godoy assume novo romance com carioca discreta nas redes

Rodrigo Godoy, influenciador digital e personal trainer conhecido pelo casamento com a cantora Preta Gil, surpreendeu os seguidores ao publicar fotos em clima de romance com a nova companheira. A escolhida é Rhuana Rodrigues, carioca, mãe de dois filhos, que mantém perfil reservado nas redes sociais. Ela tem cerca de 800 seguidores no Instagram e não é figura pública.

Quando o relacionamento veio à tona?

A revelação aconteceu neste domingo (6/7), por meio de uma postagem feita por Godoy no Instagram. O influenciador celebrava a classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, após a vitória sobre o Al-Hilal, e aproveitou o momento para publicar fotos com Rhuana. Em uma das imagens, os dois aparecem trocando um beijo.

Segundo fontes próximas ao casal, Rodrigo e Rhuana já vivem um relacionamento há alguns meses. A decisão de tornar a relação pública agora parece ter sido natural, acompanhada por mensagens de apoio de amigos nos comentários da publicação. “Seja feliz e segue”, escreveu Eric Melo. “Tô feliz com a tua felicidade”, declarou Victor Barcellos.

E a polêmica com Preta Gil?

Rodrigo Godoy foi casado por oito anos com Preta Gil. A separação, marcada por controvérsias, aconteceu em março de 2023, durante o período em que a cantora tratava um câncer. Na época, surgiram rumores de traição, alimentados por imagens em que o personal trainer aparecia com outra mulher. Preta Gil chegou a afirmar que tomou a decisão de se separar enquanto ainda estava internada na UTI.

Rodrigo Godoy e Preta Gil (Reprodução/redes sociais) Rodrigo Godoy e Preta Gil (Reprodução/redes sociais)

Apesar das turbulências do passado, Godoy agora parece seguir em nova fase. Discreto, mas direto, ele escreveu na legenda: “Estamos entre os 4 melhores do mundo e seguindo… É bom demais ser Fluminense!”, unindo a paixão pelo futebol ao novo capítulo em sua vida pessoal.

