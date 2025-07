Saiba quem é a famosa que foi internada às pressas após surto

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O nome da ex-modelo e ícone de beleza nos anos 1990, voltou aos holofotes neste domingo (6), mas por um motivo delicado: a família da artista confirmou que ela foi internada em uma clínica psiquiátrica após sofrer um surto psicótico grave. Segundo o comunicado, o episódio teria sido provocado pelo uso indevido de medicamentos, o que agravou drasticamente seu estado emocional e comportamental.

“Cristina passou por um episódio grave de surto psicótico, durante o qual acabou agindo de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas, incluindo familiares, vizinhos e amigos”, relatou a nota oficial divulgada nas redes sociais.

Modelo precisou ser contida e hospitalizada

A internação de Cristina Mortágua foi classificada pela família como uma decisão “difícil, porém necessária”, diante da gravidade da situação. Cristina está agora sob cuidados médicos especializados, recebendo acompanhamento psiquiátrico integral.

“Sabemos que as atitudes tomadas nesse momento não refletem quem essa pessoa realmente é, mas sim os efeitos de uma condição de saúde mental que exige atenção, cuidado e tratamento especializado”, afirmou a nota.

No mesmo comunicado, os familiares reforçaram que estão priorizando a recuperação da artista com responsabilidade e carinho, e pediram discrição: “Pedimos compreensão, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos.”

Quem é Cristina Mortágua?

Conhecida por sua beleza marcante e sensualidade, Cristina Mortágua brilhou nos anos 1990, tornando-se uma das figuras mais comentadas da televisão brasileira. Foi capa de revistas como Playboy e Sexy, e ganhou projeção nacional ao integrar o quadro “Banheira do Gugu”, um dos mais populares do programa comandado por Gugu Liberato no SBT.

A trajetória de Cristina sempre foi acompanhada de polêmicas e superexposição, o que, segundo pessoas próximas, contribuiu para oscilações em sua saúde emocional ao longo dos anos. Agora, longe dos holofotes, a ex-modelo luta para retomar o equilíbrio mental, com o apoio da família e de uma equipe médica especializada.

