Caso Edu Guedes: Saiba quais são os sintomas do câncer no pâncreas

A notícia de que o apresentador Edu Guedes, de 51 anos, foi diagnosticado com câncer no pâncreas e submetido a uma cirurgia no último sábado (5), em São Paulo, ligou o alerta para uma das doenças mais silenciosas e perigosas da atualidade. O tumor foi descoberto após o chef sentir-se mal e ser internado no Hospital Albert Einstein, onde realizou exames que identificaram o nódulo.

Embora a equipe do apresentador ainda não tenha informado se o tumor é benigno ou maligno, a repercussão trouxe à tona um questionamento importante: quais são os sintomas do câncer de pâncreas e por que ele é tão difícil de detectar?

Doença silenciosa de Edu Guedes: os primeiros sinais quase não aparecem

Um dos maiores desafios do câncer de pâncreas é sua discrição. Nos estágios iniciais, a doença raramente apresenta sintomas visíveis, o que dificulta um diagnóstico precoce. Porém, à medida que o tumor cresce ou se espalha, alguns sinais começam a surgir.

Entre os sintomas mais comuns estão:

– Icterícia (pele e olhos amarelados)

– Urina escura

– Fadiga intensa

– Falta de apetite

– Perda de peso repentina

– Dor na parte superior do abdômen ou nas costas

Nos casos mais graves, como o adenocarcinoma ductal pancreático (o tipo mais comum), pode haver sangramento gastrointestinal, enquanto tumores mais raros, como os neuroendócrinos, também apresentam sintomas variados e de evolução silenciosa.

Fatores genéticos e riscos ambientais

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), cerca de 10% a 15% dos casos de câncer de pâncreas têm origem hereditária. Síndromes como a Peutz-Jeghers e mutações nos genes BRCA1, BRCA2 e PALB2 estão entre as principais causas genéticas associadas ao surgimento da doença.

No entanto, outros fatores também são apontados como gatilhos:

– Tabagismo

– Sobrepeso e obesidade

– Diabetes tipo 2

– Pancreatite crônica

Além disso, profissões que envolvem exposição a substâncias químicas perigosas, como agrotóxicos, solventes e derivados do petróleo, aumentam significativamente o risco de desenvolvimento do câncer pancreático. É o caso de trabalhadores da agricultura, manutenção predial e da indústria petroquímica.

Quando o tumor é benigno: há riscos?

Nem todos os tumores pancreáticos são malignos, mas mesmo os benignos podem exigir atenção. Entre eles estão as neoplasias císticas serosas, mucinosas, papilares intraductais e as neoplasias pseudopapilares sólidas. Alguns desses tumores podem evoluir lentamente ou se transformar em câncer caso não sejam tratados.

A cirurgia à qual Edu Guedes foi submetido pode ter sido uma medida preventiva, dependendo do tipo de neoplasia identificada. Enquanto fãs aguardam por novas atualizações sobre o estado de saúde do apresentador, o episódio reforça a importância de estar atento aos sinais, por menores que pareçam e de realizar exames periódicos.

Afinal, em muitos casos, a diferença entre a cura e o agravamento está no tempo do diagnóstico.

