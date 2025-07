Câncer no pâncreas leva Edu Guedes à mesa de cirurgia às pressas

Uma notícia preocupante abalou o mundo dos famosos neste domingo (6): o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 51 anos, foi diagnosticado com câncer e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no último sábado (5), em São Paulo. A operação foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, um dos centros médicos mais renomados do país.

De acordo com informações confirmadas pela assessoria do apresentador à revista Quem, o procedimento foi necessário após a descoberta de um nódulo no pâncreas. A equipe ainda não divulgou detalhes sobre o estado de saúde atual de Edu, que permanece sob cuidados médicos. A equipe de Ana Hickmann, amiga próxima do chef, também confirmou a gravidade do quadro: “A informação [do câncer], infelizmente, procede”.

Crise renal antecedeu o diagnóstico de Edu Guedes

Segundo o colunista Leo Dias, o susto começou dias antes, quando Edu Guedes sofreu uma crise renal que evoluiu para uma infecção. Durante os exames para tratar o quadro, os médicos identificaram alterações suspeitas e realizaram novos testes. Foi então que um tumor no pâncreas foi detectado, exigindo intervenção imediata.

Entenda o que é o câncer de pâncreas

O pâncreas é um órgão vital responsável pela liberação de enzimas digestivas e hormônios que regulam o açúcar no sangue. Ele mede cerca de 15 cm e é dividido em três partes: cabeça, corpo e cauda. Segundo o oncologista João Paulo Fogacci de Farias, da Oncoclínicas, o termo “câncer de pâncreas” engloba diferentes tipos de tumores malignos. “O tipo mais comum é o adenocarcinoma, que se origina na parte exócrina do pâncreas e representa cerca de 90% dos casos”, explicou.

Doença silenciosa e agressiva

O grande desafio do câncer de pâncreas está em sua natureza silenciosa. Na fase inicial, dificilmente apresenta sintomas, o que dificulta o diagnóstico precoce. Os sinais geralmente aparecem quando o tumor já está mais avançado ou se espalhou para outros órgãos.

Entre os sintomas mais comuns estão: fraqueza, perda de peso, falta de apetite, dor abdominal, dor nas costas, urina escura, icterícia (coloração amarelada na pele e nos olhos), náuseas, trombose venosa profunda e piora repentina de um diabetes já existente.

A equipe de Edu Guedes reforçou que ele está sendo acompanhado de perto pelos médicos e que mais atualizações sobre seu quadro clínico serão divulgadas em breve.





