Enterro de Diogo Jota tem cena devastadora com esposa arrasada

O clima de profunda tristeza tomou conta da manhã deste sábado (5/7), durante o enterro do jogador Diogo Jota e de seu irmão, André Silva, ambos vítimas de um acidente de carro fatal ocorrido na Espanha na última quinta-feira (3). A cerimônia, marcada pela dor e pelas homenagens, teve um momento especialmente comovente: Rute Cardoso, esposa do atacante, foi filmada completamente desolada, aos prantos, à beira do caixão do marido.

Casamento recente e tragédia precoce

O que torna a cena ainda mais dolorosa é o fato de que Diogo Jota e Rute haviam oficializado a união há menos de duas semanas. A jovem viúva mal teve tempo de viver sua lua de mel quando foi confrontada com uma das maiores dores que alguém pode enfrentar. Visivelmente sem forças, ela precisou ser amparada por familiares e amigos durante toda a cerimônia.

“Não há dinheiro no mundo que pague a dor dessa esposa”, escreveu uma internauta nas redes sociais. Outra lamentou: “Imagina a dor dessa mulher perder o grande amor da vida dela, essa cena dela me quebrou demais”. A tragédia, que aconteceu apenas 11 dias após o casamento, gerou uma onda de comoção: “Há 11 dias realizava seu casamento e hoje realiza o enterro do seu amado”, comentou mais uma seguidora.

Último adeus cercado de homenagens

O sepultamento, que reuniu centenas de pessoas, foi marcado por um clima de incredulidade e homenagens emocionadas. Entre os presentes estavam familiares, amigos, torcedores e colegas de profissão. Jogadores e ex-jogadores do Liverpool, do Al-Hilal e da seleção portuguesa fizeram questão de comparecer e prestar o último adeus aos atletas.

Enquanto os caixões de Diogo Jota e André Silva eram velados lado a lado, cânticos e lembranças do legado dos irmãos ecoavam entre os presentes. O vídeo do momento em que Rute desmorona ao lado do corpo do marido rapidamente viralizou nas redes, tornando-se símbolo de uma dor que palavras não conseguem traduzir.

A causa do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades espanholas. Até o fechamento desta matéria, a família não havia emitido um comunicado oficial. O espaço permanece aberto para manifestações.

The post Enterro de Diogo Jota tem cena devastadora com esposa arrasada appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.