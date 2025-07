Mulher fica cega após usar produto da Virginia? Entenda o caso

A paz de um simples cuidado estético se transformou em pesadelo para Lidiane Herculano, moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A mulher afirma ter ficado temporariamente cega após o uso de um fortalecedor de cílios da Wepink, empresa fundada pela influenciadora Virginia Fonseca, e acusa o cosmético de ter causado queimaduras em suas córneas.

A denúncia foi feita em um vídeo publicado no YouTube, no qual Lidiane detalha o drama vivido desde a primeira aplicação do produto. Segundo ela, o desconforto surgiu quase que imediatamente. “Senti uma ardenciazinha de leve (…) e aí eu dormi. Quando acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado, tudo muito cinza”, relatou.

Tentativas caseiras e agravamento

Mesmo diante da alteração na visão, Lidiane recorreu a métodos caseiros, acreditando que o incômodo passaria. “Lavei com soro, com água boricada e voltei a dormir achando que ia melhorar. Só que, no dia seguinte quando acordei para ir pro trabalho, continuei com essa nebulosidade”, afirmou.

Apesar da visão ainda embaçada, ela foi trabalhar normalmente até ser alertada pelas colegas de que o problema poderia ser mais grave. Após consulta com uma oftalmologista, veio a notícia preocupante: “O produto tinha queimado minha córnea. Disse que se eu não tivesse lavado, poderia ter sido até pior”, contou.

Dor insuportável e socorro médico

O caso, que até então era apenas desconfortável, se tornou uma emergência médica. Com a piora no quadro, Lidiane relata que acordou em desespero. “Ela me passou 4 colírios e comecei a usar e fui dormir. Mas quando foi umas 6h da manhã, acordei sentindo muita dor, com os olhos lacrimejando”.

O cenário foi descrito como insustentável. “Fui para um hospital especialista em olhos em Duque de Caxias e o médico examinou, eu já nem conseguia mais abrir os olhos. Parecia que estava passando uma gilete nos olhos. Uma dor insuportável”, desabafou.

Filho denuncia e família promete medidas legais contra empresa de Virginia

O caso ganhou ainda mais repercussão após o filho da vítima, Otávio Lopes, expor a situação no X (antigo Twitter). “Ela teve as córneas queimadas, e pela ajuda de Deus e dos médicos, não foi pior. Agora, minha mãe não consegue abrir os olhos de tanta dor e queimação, e os médicos deram 5 a 7 dias para a recuperação”, escreveu.

No sábado (5), Otávio voltou à rede social para tranquilizar os seguidores: “Então, minha mãe está melhor. E estamos tomando as medidas cabíveis enquanto a esse assunto”.

Até o momento a WePink não se manifestou sobre o ocorrido.

