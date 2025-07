Affair de Vini Jr. já foi pivô de traição e separação na Colombia

A influenciadora Isabella Ladera, apontada como possível novo affair de Vinícius Jr., voltou a atrair os holofotes — mas não apenas por sua beleza ou lifestyle fitness. O nome dela reapareceu nos noticiários internacionais por causa de uma polêmica anterior, que abalou o mundo das celebridades na Colômbia. Segundo informações da imprensa local, Isabella teria sido o motivo do fim do relacionamento entre o cantor colombiano Beéle e Cara Rodríguez, que esperava um filho quando a traição veio à tona.

De acordo com Cara, ela descobriu tudo ao organizar a mala do então marido, acreditando que ele viajaria para Miami. No entanto, ao checar o celular do cantor, percebeu que o verdadeiro destino era Medellín, onde Beéle pretendia se encontrar com Isabella.

A descoberta gerou revolta e rapidamente ganhou repercussão. Como resultado, o cantor assumiu o romance com a influenciadora, embora o relacionamento tenha durado pouco. Ainda assim, o escândalo deixou uma marca profunda na imagem de ambos.

Trajetória polêmica: quem é Isabella Ladera?

Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Isabella Ladera construiu sua fama como influenciadora fitness. Ela compartilha vídeos de treinos, dicas de saúde e bastidores da rotina como mãe da pequena Mia, de cinco anos, filha do relacionamento com o influenciador Isander Perez.

Desde o término com Isander, ela se envolveu em diversos atritos públicos. Em uma das ocasiões mais controversas, Isabella criticou um vídeo no qual Cara Rodríguez aparecia ao lado de sua filha. Na época, Isander havia se reaproximado de Cara, e a situação incomodou a influenciadora, que não hesitou em expor sua insatisfação nas redes sociais.

Aproximação com Vini Jr. intensifica rumores

Agora, Isabella está novamente no centro da atenção por conta da proximidade com Vinícius Jr., astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Os dois apareceram juntos em uma foto publicada pela própria influenciadora, com a legenda: “Venezuela para o mundo”. O clique foi o suficiente para reacender rumores de um possível relacionamento. Além disso, Vini Jr. teria deixado comentários com emojis apaixonados durante uma transmissão ao vivo da venezuelana.

Apesar do clima aparentemente descontraído, o post causou indignação entre internautas. O casal foi alvo de comentários preconceituosos, incluindo ataques racistas dirigidos ao jogador. A situação gerou revolta entre fãs e reacendeu o debate sobre o racismo enfrentado por Vini Jr., principalmente fora dos campos.

Com um passado polêmico e um presente cercado por especulações, Isabella Ladera demonstra estar acostumada aos holofotes — mesmo quando eles iluminam as sombras. Resta saber se o envolvimento com o camisa 7 será apenas mais um capítulo conturbado ou o início de algo mais sério.

