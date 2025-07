Neymar celebra aniversário de Helena ao lado das filhas

SIGA NO

Neymar encantou seus seguidores nesta sexta-feira (4) ao divulgar uma série de fotos ao lado de Mavie e Helena, suas filhas de 1 ano. As imagens foram feitas durante a festa de aniversário de Helena, realizada na quinta-feira (3), em uma chácara em Jundiaí, no interior de São Paulo. O encontro das meninas marcou um momento especial para o jogador, que se declarou com carinho às duas herdeiras.

Quem esteve presente na celebração?

A comemoração teve clima familiar e intimista. Entre os convidados estavam os pais de Neymar, Nadine Gonçalves e Neymar Pai, além da irmã Rafaella Santos. Bruna Biancardi, atual companheira do jogador e mãe de Mavie, também compareceu acompanhada da filha. Já os pais de Helena, cujos nomes não foram divulgados na postagem, preferiram manter a celebração reservada aos mais próximos.

Apesar dos planos iniciais de realizar uma segunda comemoração no fim de semana, os pais de Helena decidiram cancelar o evento por questões logísticas. A festa da quinta-feira acabou sendo o principal momento de celebração para a pequena.

Como foi a reação nas redes sociais?

Nos comentários da publicação, Neymar recebeu dezenas de mensagens carinhosas de fãs e celebridades. Ticiane Pinheiro, Cíntia Dicker, André Marinho e WL Guimarães foram alguns dos famosos que deixaram elogios ao jogador e às filhas. A publicação rapidamente viralizou, reforçando o lado pai-coruja de Neymar.

Bruna Biancardi está à espera de Mel, a segunda filha do casal, e já se encontra na reta final da gestação. Neymar, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos — fruto de seu relacionamento com Carol Dantas —, está prestes a ampliar ainda mais sua família.

