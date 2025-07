Drica Moraes celebra 15 anos de transplante de medula: “Ganhei uma segunda vida”

Nesta sexta-feira (4), a atriz Drica Moraes comemorou um marco de profunda importância em sua vida: 15 anos desde que passou por um transplante de medula óssea. Em suas redes sociais, ela publicou uma série de fotos do dia do procedimento e fez um agradecimento emocionante a todos que estiveram ao seu lado, especialmente ao doador, Adilson Rodrigues. “Hoje faço 15 anos de transplante! Minha segunda vida!”, escreveu.

Quem foi o responsável por salvar sua vida?

Adilson Rodrigues, o doador de medula compatível, foi lembrado com carinho e gratidão por Drica, que o chamou de “meu salvador” e “meu sétimo irmão”. A atriz compartilhou imagens dele com sua família e também da equipe médica que a acompanhou no processo. “A medula nova é essa bolsa de sangue. Adilson hoje é parte da minha família”, escreveu ela, em uma declaração comovente.

Em 2010, Drica foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Em uma entrevista ao programa Conversa com Bial, em 2020, ela relembrou os desafios do tratamento e o momento crítico em que quase desistiu. Mesmo com um doador compatível, as chances de sucesso do procedimento eram de apenas 20%. “Queria jogar tudo para o alto, mas meu médico me convenceu a tentar”, revelou.

Como a atriz transformou 20% em esperança?

Drica explicou que, diante das probabilidades, decidiu mudar sua forma de pensar. “Entendi que os 20% que eu tinha eram, na verdade, 100%. Era a minha chance, e eu precisava agarrá-la.” Esse pensamento segue com ela até hoje. “Quando as coisas parecem difíceis, lembro dos 20% e sigo tentando fazer o melhor, porque eu sei que é possível vencer”, refletiu.

Além da cura física, Drica destaca que a experiência a transformou por dentro. A atriz reforça que a gratidão, a fé na ciência e o apoio familiar foram pilares fundamentais para sua recuperação. O transplante, segundo ela, não foi apenas uma intervenção médica — foi a oportunidade de renascer.

