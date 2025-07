“Pensamentos diferentes”: Rodrigo Simas fala sobre relação com o irmão Felipe

Rodrigo Simas falou abertamente sobre sua relação com o irmão Felipe Simas, revelando que, apesar das diferenças nos estilos de vida e nas visões de mundo, os dois mantêm uma relação baseada em respeito e afeto. Em entrevista ao jornal Extra, o ator destacou que as divergências não comprometem a harmonia entre eles.

Enquanto Rodrigo é bissexual, não tem filhos e mantém um relacionamento de sete anos com a atriz Agatha Moreira, Felipe é evangélico, casado há nove anos com a jornalista Mariana Uhlmann e pai de três crianças: Joaquim, Maria e Vicente. “Temos pensamentos diferentes, mas crescemos juntos, com uma base muito parecida. No fim, nosso propósito é o mesmo: amor, felicidade e bem-estar”, afirmou Rodrigo.

Família unida, mesmo com visões opostas

Filhos do capoeirista Beto Simas e da produtora Ana Paula Sang, os irmãos compartilham uma história de criação em comum, também com o ator Bruno Gissoni, irmão dos dois por parte de mãe. Rodrigo reforça que, apesar das discordâncias ocasionais, o diálogo prevalece: “Somos três homens com ideias que nem sempre batem, mas temos uma relação saudável. Conversando, a gente se entende”.

Rodrigo também comentou sobre sua visão sobre liberdade e autenticidade. “As pessoas são livres para serem e viverem o que quiserem. Eu e Agatha não vivemos uma relação hipócrita. Só o fato de eu ser um homem bissexual já nos coloca em um lugar considerado ‘moderno’ por muita gente, mas isso só diz respeito a nós dois”, disse ele, reforçando que a base da relação é o respeito mútuo e a honestidade.

Espiritualidade sem rótulos

Ao falar sobre fé, o ator revelou não seguir nenhuma religião formalmente, mas afirmou ter uma conexão espiritual forte. “Acredito em Deus como uma força maior. Não sigo nenhuma religião, mas me identifico mais com algumas do que com outras”, contou.

Carreiras em destaque

Rodrigo está em cartaz com o musical Hair, em temporada no Rio de Janeiro, enquanto Felipe vive o personagem Danilo na novela Dona de Mim, exibida pela TV Globo no horário das 19h. Mesmo com rotinas e escolhas diferentes, os irmãos seguem próximos, mostrando que amor, diálogo e aceitação são pilares que fortalecem qualquer família.

