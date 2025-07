Exclusivo: Após a morte de Diogo Jota, Cristiano Ronaldo toma atitude inusitada

SIGA NO

O futebol perdeu um talento, mas a solidariedade de seus ídolos continua viva. De acordo com fontes deste colunista, Cristiano Ronaldo teria tomado uma decisão comovente nos bastidores: o craque português irá custear os estudos dos filhos de Diogo Jota, que faleceu recentemente. A informação foi revelada por fontes próximas aos jogadores.

Segundo a apuração, Cristiano Ronaldo teria procurado a família de Jota em caráter reservado, oferecendo apoio imediato após a tragédia. Além do suporte emocional, o craque teria garantido que se responsabilizaria integralmente pela educação dos filhos do jogador. “Ele quer garantir que o menino tenha acesso a tudo o que há de melhor, mesmo sem a presença do pai”, teria revelado uma fonte próxima ao atleta.

Cristiano Ronaldo e sua discrição

Como de costume, até o momento Cristiano Ronaldo não se pronunciou oficialmente sobre o gesto. Conhecido por manter discrição quando o assunto é ajuda pessoal, o craque preferiu não transformar a ação em manchete. Mesmo assim, o impacto do ato já reverbera entre os bastidores da seleção portuguesa.

A perda de Diogo Jota comoveu o país e deixou um vazio no futebol europeu. Em meio à dor.



