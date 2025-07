Com menos 20kg, filha de Kelly Key e Latino mostra antes e depois

Na tarde da última quinta-feira (3), Suzanna Freitas, filha de Kelly Key e Latino, parou as redes sociais ao exibir uma mudança impactante no rosto após perder 20 kg. Aos 24 anos, a influenciadora digital compartilhou um vídeo de antes e depois e deixou claro que a transformação foi profunda. “A diferença que – 20kg fez no meu rosto”, escreveu na legenda do post.

Desabafo sincero sobre autoestima e isolamento nas redes

A postagem rapidamente viralizou e muitos seguidores confessaram não se lembrar do “rosto antigo” da influenciadora. Em resposta, Suzanna explicou por que quase não aparecia nas redes naquela época. “Foi uma época que eu quase também não aparecia mais no Instagram! Não estava bem comigo mesma e também não estava bem para criar conteúdo. Fora que também tinha as poses e os ângulos… Eu só postava literalmente o que me favorecia mais”, contou, expondo um período delicado da vida.

Comparações com Kelly Key tomam conta dos comentários

Enquanto os fãs assimilavam a mudança física, um novo debate surgiu: a semelhança cada vez maior entre Suzanna e a mãe. O vídeo, gravado originalmente em janeiro de 2023, gerou uma enxurrada de comentários exaltando a aparência idêntica às feições da cantora. “Mais parecida com a Kelly Key do que a própria Kelly Key”, disparou uma seguidora. “Agora é a própria Kelly Key”, comentou outra. E uma terceira brincou: “A pronto, é assim que renasce sua própria mãe”.

Remédio e persistência: a fórmula da transformação

Suzanna não escondeu que o emagrecimento foi fruto de persistência. Segundo ela, o processo levou cerca de um ano para mostrar os primeiros resultados. “Após perder 14 kg, tive um reganho pequeno”, relatou. No entanto, com auxílio médico e uso de medicamento, ela atingiu o menor peso de sua vida.

A transformação não apenas chamou atenção pela estética, mas também reacendeu reflexões sobre autoestima, saúde e o impacto das redes sociais na percepção da própria imagem. Suzanna, ao se abrir com sinceridade, mostrou que sua jornada vai muito além de números na balança — e que, sim, é possível renascer com força, coragem e um pouco da genética de uma popstar.

