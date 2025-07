Boninho quebra o silêncio e anuncia The Voice no SBT ao vivo

A televisão brasileira foi pega de surpresa nesta sexta-feira (4), quando Boninho, um dos nomes mais poderosos da teledramaturgia nacional, apareceu na tela do SBT. Após meses afastado dos holofotes desde sua saída da TV Globo, o diretor reapareceu com um anúncio de impacto: o The Voice Brasil está de volta — e, desta vez, em nova casa.

Durante o programa Fofocalizando, a emissora comandada pelas herdeiras de Silvio Santos exibiu um vídeo em que Boninho confirmou a nova temporada do reality musical. Com tom direto, ele declarou: “Estou aqui para falar do The Voice e as inscrições estão abertas. Então é correr para lá porque são super limitadas. E é fácil: é cantar uma música que você sabe bem, contar um pouco da sua história e a gente te espera lá”.

Nova fase do The Voice promete agitar o cenário musical

A declaração confirmou os rumores que já circulavam nos bastidores. Além disso, marcou uma virada histórica para o programa, que foi sucesso de audiência por anos na grade da Globo. Agora, o The Voice Brasil ganha uma segunda vida no SBT — e sob comando de quem o conhece como ninguém.

As inscrições já podem ser feitas por meio do site oficial da emissora. Cada candidato deve enviar dois vídeos: um interpretando uma canção e outro compartilhando sua trajetória pessoal com a música. Também é necessário preencher um questionário com dados e curiosidades.

Depois de 40 anos na Globo, Boninho escolhe o SBT como palco do seu retorno

A mudança de emissora não passou despercebida. Boninho encerrou seu vínculo com a TV Globo em 22 de dezembro de 2024, após mais de quatro décadas na empresa. No entanto, a notícia já havia sido divulgada em setembro do mesmo ano, gerando grande repercussão no meio artístico.

Desde então, fãs e profissionais da indústria especulavam sobre seus próximos passos. Agora, com o relançamento do reality no SBT, o diretor mostra que continua disposto a reinventar formatos e liderar grandes produções.

Expectativa cresce nos bastidores, mas estreia segue em segredo

Enquanto isso, detalhes como a data de estreia e o novo time de técnicos seguem em sigilo absoluto. Por isso, cresce a curiosidade sobre como será a versão repaginada do programa. Por outro lado, a movimentação já demonstra que a aposta do SBT em Boninho tem tudo para balançar o mercado televisivo.

A nova fase do The Voice Brasil promete não só revelar talentos musicais, mas também reacender a disputa entre as maiores emissoras do país. Boninho está de volta — e o jogo recomeçou.

