Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Alexandre Frota fora da política e dentro de A Fazenda? Entenda

Com sete votos a favor da cassação, Frota pode deixar a Câmara em três meses, tempo que coincide com início do reality rural da Record TV