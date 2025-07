Justiça condena Luva de Pedreiro e multa com ex-empresário ultrapassa R$ 7 mi

A batalha judicial entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário, Allan Jesus, ganhou mais um capítulo nada favorável ao influenciador. Em nova decisão proferida nesta semana pela Justiça do Rio de Janeiro, o juiz responsável pelo caso acolheu parcialmente os embargos de declaração apresentados pela equipe jurídica de Allan e determinou o aumento do valor da multa imposta a Iran Ferreira, nome verdadeiro do influenciador. A informação foi divulgada pelo jornal Extra.

De acordo com o novo despacho, foi identificado um erro de cálculo na aplicação do redutor da multa inicialmente estabelecida. A penalidade agora passa a ser de R$ 3.640.000,00, mas o total devido por conta da rescisão contratual unilateral pode ultrapassar a marca de R$ 7 milhões, somando correções monetárias, juros e outras indenizações.

Recursos rejeitados e dívida cresce

Antes da decisão mais recente, Luva de Pedreiro havia entrado com recurso alegando que a penalidade deveria ser limitada a 30% do valor original, o que equivaleria a cerca de R$ 1,5 milhão. No entanto, mesmo com os descontos aplicados, o juiz decidiu manter a quantia de R$ 3,2 milhões como base da penalidade, além de mais R$ 120 mil por danos morais e despesas relacionadas ao investimento feito por Allan Jesus na carreira do influenciador.

A sentença mantém os demais termos do julgamento anterior e determina que os prazos para novos recursos de ambas as partes passam a correr a partir da publicação da nova decisão.

Luva de Pedreiro reage e tenta arrecadar dinheiro com vaquinha

Nas redes sociais, Luva de Pedreiro se pronunciou de forma bem-humorada sobre a situação financeira. Em uma live, ele anunciou uma nova estratégia para tentar quitar parte da dívida milionária. “Tropa, achei uma solução para resolver o meu problema. Querem saber o que vou colocar pra sortear na vaquinha do Luva de Pedreiro, um boneco. Receba!”, declarou.

O boneco personalizado com o rosto do influenciador, que chegou a ser comercializado em 2022 por R$ 169,99, agora pode ser encontrado na internet por R$ 49,99. A ação foi vista por muitos fãs como uma tentativa criativa de reverter um momento delicado e arrecadar fundos para cobrir os altos custos do processo judicial.

