Emily Garcia e Victor Igoh anunciam gravidez

A influenciadora Emily Garcia, conhecida por sua participação no Rancho do Maia e por somar mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, surpreendeu os fãs nesta semana ao revelar que está grávida do influenciador Victor Igoh. A notícia foi compartilhada com emoção nas redes sociais, com uma mensagem carregada de fé, amor e esperança. O casal, que assumiu publicamente o romance em outubro de 2023, agora celebra a realização de um sonho antigo: formar uma família unida.

“Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão. Os planos d’Ele são e sempre foram perfeitos, só Ele sabe de todas as coisas! Nosso desejo sempre foi estarmos juntos e formar nossa familinha tão sonhada e abençoada. Hoje com o coração transbordando de gratidão, amor, emoção… dividimos com vocês o nosso maior presente: estamos esperando nosso bebê”, declarou Emily, emocionada.

Milagre da vida renova fé do casal

A mensagem tocante prosseguiu com mais uma declaração inspiradora da influenciadora, que já é mãe de Miguel, fruto do antigo relacionamento com Babal Guimarães, cunhado de Carlinhos Maia. “Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança. Deus é bom em todo tempo. Deus obrigado por tanto… família é um presente dos céus, um projeto escrito pelas mãos do Criador. ‘Antes mesmo de formá-lo no ventre, Eu o escolhi; antes de você nascer, Eu o separei.’”, completou, emocionando os seguidores.

Victor Igoh também celebrou a novidade

O futuro papai, que já é pai de Titina, fruto de um relacionamento anterior, também se manifestou sobre o momento especial. “Meu coração está tão feliz”, escreveu Victor Igoh, selando com poucas palavras a alegria que vem tomando conta da nova fase.

Em janeiro deste ano, Emily já havia declarado à revista Quem o desejo de aumentar a família. “É um sonho. Por ele já tinha uns quatro, mas é tudo no tempo de Deus”, disse na época, demonstrando que o casal já alimentava essa vontade de viver a paternidade e maternidade juntos.

Histórico de reviravoltas e reconciliações

Embora estejam em plena harmonia atualmente, a trajetória de Emily e Victor teve seus altos e baixos. O casal enfrentou um breve rompimento no início do ano passado, mas reatou a relação pouco tempo depois. Agora, a chegada do bebê simboliza um novo capítulo na história dos dois.

Vale lembrar que Victor Igoh também esteve envolvido em um relacionamento anterior com Sthe Matos, que terminou de forma conturbada após a participação dela no reality A Fazenda. Na época, ele rompeu o noivado após se incomodar com a proximidade de Sthe com Dynho Alves durante o confinamento.

Com o anúncio da gravidez, Emily Garcia e Victor Igoh parecem mais fortalecidos do que nunca. E, se depender da emoção que transborda nas palavras dos dois, o bebê que está a caminho já chega cercado de amor, fé e promessas de um futuro repleto de luz.

