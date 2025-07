Luiz Bacci provoca o SBT ao vivo e critica saída sem despedida da Record

Luiz Bacci chamou a atenção nesta quarta-feira (2/7) ao fazer um comentário inusitado ao vivo no Alô Você, programa que apresenta no SBT. Em tom de brincadeira, o jornalista afirmou que a emissora é “pobrezinha”, numa comparação com a Record, sua antiga casa. A declaração surgiu durante uma homenagem ao comentarista Percival de Souza, com quem dividiu o comando do Cidade Alerta por vários anos.

Por que a crítica à Record?

A homenagem a Percival foi também um momento para Bacci desabafar. Ele lamentou não ter tido a oportunidade de se despedir do público quando deixou a Record, em janeiro deste ano, após 17 anos na emissora. Segundo ele, faltou sensibilidade da empresa para encerrar um ciclo de forma respeitosa. “A televisão brasileira precisa aprender a valorizar quem ajudou a construir sua história”, afirmou.

Ao criticar a postura da Record, Bacci elogiou a maneira como a Globo conduz saídas de seus profissionais. “A Globo é uma emissora que sabe respeitar os momentos de encerramento de ciclo. Ela dá espaço para o profissional se despedir, agradecer, ser homenageado. Isso é importante, especialmente depois de tantos anos dedicados a uma casa”, disse o apresentador.

Qual foi a reação de Percival?

Percival de Souza, que trabalhou na Record por 21 anos e se aposentou recentemente, compartilhou do sentimento de frustração por não ter tido um momento de despedida pública. Ele lembrou sua longa trajetória ao lado de Bacci e também de Marcelo Rezende, com quem dividiu o Cidade Alerta até a morte do jornalista, em 2017.

O tom descontraído da homenagem foi misturado com críticas pontuais e reflexões sobre o respeito e o reconhecimento na televisão. A fala de Bacci rendeu repercussão nas redes e nos bastidores — e mostrou que, mesmo com bom humor, o jornalista não deixou passar em branco sua insatisfação com o fim abrupto de sua trajetória na antiga emissora.

