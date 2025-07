Eliana volta à TV aberta com novo programa na Globo em 2026

A Globo confirmou que Eliana será a apresentadora de uma nova atração prevista para estrear em 2026. Ainda sem muitos detalhes divulgados, o programa está em fase de desenvolvimento e deverá ser exibido nos finais de semana. A novidade marca o retorno da apresentadora à TV aberta, após sua saída do SBT e sua estreia no Grupo Globo.

Como será essa nova fase na emissora?

Desde que assinou contrato com a Globo, em 2023, Eliana tem ampliado sua presença na programação do grupo. Ela comandou uma edição especial do “The Masked Singer Brasil” e também estrelou o “Casa de Verão da Eliana”, no GNT, onde recebia convidados para conversas descontraídas.

Atualmente, Eliana integra o elenco do programa “Saia Justa”, exibido às quartas-feiras no GNT, ao lado de Bela Gil, Erika Januza e Juliette. O programa discute temas contemporâneos com um olhar feminino e plural. A nova atração na TV aberta promete dar continuidade à sua trajetória de sucesso como comunicadora.

Voltar aos domingos será um desafio?

Eliana passou 15 anos no SBT apresentando um programa dominical que levava seu nome e conquistou o público com quadros familiares e entrevistas. Agora, a expectativa em torno do novo projeto na Globo é grande — e o desafio será manter sua identidade em um novo formato e em uma nova casa.

A emissora ainda não confirmou o dia e o horário exatos da exibição, nem o nome da atração. Mas para os fãs que sentem falta da apresentadora aos domingos, a contagem regressiva já começou.

