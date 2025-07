Justiça dá nova derrota a Rafa Kalimann e aumenta condenação

A influenciadora Rafa Kalimann, ex-BBB e rosto conhecido da publicidade nacional, acaba de sofrer uma reviravolta nada favorável em sua batalha judicial contra a gigante BRF, dona da marca Perdigão. Uma nova decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) elevou a multa que a ex-sister deverá pagar após romper uma cláusula de exclusividade firmada em contrato com a empresa.

A informação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, que trouxe à tona a atualização do caso. Inicialmente, Rafa havia sido processada por ter aparecido em um evento promocional da concorrente direta Seara, mesmo estando contratualmente vinculada à Perdigão. Na ocasião, a ex-BBB foi fotografada em frente a um carrinho de cachorro-quente da marca rival e chegou a elogiar publicamente os produtos da empresa concorrente, o que levou a BRF a exigir uma multa de R$ 564 mil por quebra de exclusividade.

Na primeira decisão, a Justiça entendeu que o valor era abusivo e desproporcional, fixando a indenização em apenas R$ 38 mil. O entendimento considerava que Rafa Kalimann havia cumprido parte significativa do contrato antes do episódio.

Decisão reformada impõe novo prejuízo à influenciadora

No entanto, com o novo recurso da BRF, o TJSP reviu o caso e entendeu que a cláusula de exclusividade era essencial durante toda a vigência do contrato, e não apenas em parte dele. A corte acatou o argumento de que, mesmo tendo cumprido parte das obrigações, Rafa violou um ponto-chave do acordo e, por isso, deveria arcar com uma multa mais condizente com a gravidade da infração.

Com isso, a Justiça fixou o novo valor da multa em R$ 190 mil — exatamente o montante equivalente ao contrato firmado entre a ex-BBB e a Perdigão. A cifra anterior, de quase R$ 600 mil, segue sendo considerada excessiva, mas a nova quantia representa uma derrota significativa para a influenciadora, que acreditava ter encerrado a disputa com uma vitória parcial.

Relembre a polêmica que levou Rafa Kalimann aos tribunais

Tudo começou quando Rafa Kalimann, ainda como rosto da Perdigão, participou de uma ação publicitária da Seara em um camarote de evento, sendo fotografada no local e elogiando os produtos da concorrente diante de milhões de seguidores. O episódio foi considerado quebra contratual grave, especialmente por violar a cláusula de exclusividade, comum em contratos de imagem desse porte.

