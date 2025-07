Gabriel Santana revela como descobriu ser bissexual

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Conhecido do grande público desde a infância por viver o carismático Mosca na novela Chiquititas, o ator e apresentador Gabriel Santana, hoje com 25 anos, voltou aos holofotes após um relato sincero e surpreendente sobre sua sexualidade. Durante entrevista ao programa Sem Censura, o ex-BBB 23 contou como descobriu ser bissexual em uma situação completamente inusitada.

A revelação veio carregada de espontaneidade. “Sempre tive interesse por mulheres. Aí teve um dia que saí com um amigo do teatro e fomos a uma balada gay. Depois de umas doses olhei para ele e pensei: ‘você é bonitinho ein’. E a gente se pegou”, disparou. O momento, aparentemente casual, virou um ponto de virada na vida de Gabriel, que nunca havia parado para refletir sobre a própria sexualidade dessa forma.

Segundo o ator, a confusão veio logo depois. “Fiquei uns meses assim (confuso) até começar a pandemia. Aí fiquei mais tempo nas redes sociais e vi que me sentia atraído pelos dois sexos”, contou, sem rodeios.

Criticou o preconceito

Durante o bate-papo, ele ainda criticou o preconceito velado que existe contra a bissexualidade masculina. “A bissexualidade feminina é mais aceita porque o homem hétero fetichiza a mulher. É muito aceitável duas mulheres se pegando, mas a bissexualidade no mundo masculino é muito difícil nesse aspecto, porque as mulheres acham que você é gay, os homens acham que você é gay”, afirmou.

Sem jamais ter sentido a necessidade de “sair do armário”, nem mesmo no BBB 23, Gabriel Santana demonstra segurança ao falar de sua identidade e aponta como o assunto ainda carrega estigmas. Com maturidade e naturalidade, ele tem usado sua voz para quebrar tabus e mostrar que liberdade também é se permitir ser quem se é — sem precisar de rótulos.

The post Gabriel Santana revela como descobriu ser bissexual appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.