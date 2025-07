Sofia Liberato, filha de Gugu revela perrengue nos EUA

Na última quarta-feira (2), Sofia Liberato, filha do apresentador Gugu Liberato, surpreendeu os seguidores ao revelar detalhes até então desconhecidos sobre sua mudança para os Estados Unidos, onde vive com a família há exatos 10 anos. Em uma postagem feita em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital desabafou e emocionou ao expor os bastidores dessa transição que, segundo ela, foi marcada por lágrimas, inseguranças e superação.

“Hoje, 2 de julho, completamos 10 anos desde que eu e minha família começamos uma nova vida nos Estados Unidos. Uma década de histórias, desafios e muito aprendizado”, iniciou Sofia.

O relato, até então guardado a sete chaves, revelou que a experiência foi longe de ser tranquila. Ainda criança, aos 11 anos, ela foi lançada a uma realidade completamente diferente, enfrentando o desafio de se adaptar à nova cultura, idioma e rotina. “Eu tinha apenas 11 anos, e lembro até hoje do meu primeiro dia de aula na middle school, no 6º ano. Era um mundo completamente diferente — outra língua, outra cultura, tudo novo. Nunca compartilhei isso por aqui, mas aquele primeiro ano foi bem difícil pra mim”, continuou.

Sofia também compartilhou o peso emocional da adaptação.

Sem dominar o inglês, ela se viu cercada por barreiras que pareciam intransponíveis. “Passei por muitos desafios na escola, mas sempre tentei dar o meu melhor. Muitas vezes chorei por não entender o idioma, tanto na escola quanto em casa? mas eu nunca desisti. Sempre fui atrás, mesmo tirando notas ruins nos primeiros meses, porque eu queria ser a melhor da classe”, confessou.

O desabafo, repleto de sinceridade, comoveu seguidores e fãs do eterno apresentador. Hoje, aos 21 anos, Sofia celebra as conquistas construídas com esforço e resiliência. “Hoje, olho pra trás e agradeço a Deus por cada desafio. Porque sem eles — por menores que sejam — a gente não cresce, não aprende. E hoje, aqui estou: em uma das melhores faculdades da Flórida, fazendo apresentações em inglês na área de Finanças. Fiz isso por mim, e por aquela Sofia do 6º ano que não sabia ler nem escrever em inglês”, finalizou.

