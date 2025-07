Vini Jr. é flagrado com novo affair em Miami; saiba quem é

O atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi flagrado em clima de romance com a influenciadora digital venezuelana Isabella Ladera. O encontro aconteceu em Miami, onde o jogador disputa o Mundial de Clubes. Durante uma transmissão ao vivo, Vini Jr. interagiu com Isabella, deixando um comentário com um emoji de rosto apaixonado, o que gerou especulações sobre um possível relacionamento entre os dois.

Quem é Isabella Ladera?

Isabella Ladera, de 24 anos, é uma influenciadora digital nascida na Venezuela e radicada em Miami. Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, ela compartilha conteúdos relacionados à dança, estilo de vida e maternidade. Além de influenciadora, Isabella também atua como modelo e já participou de videoclipes de artistas como Mike Towers e Danny Ocean.

Isabella ladera : reprodução / Instagram Reprodução Instagram Isabella ladera : reprodução / Instagram

Vini Jr. tem histórico de relacionamentos com influenciadoras Este não é o primeiro envolvimento de Vini Jr. com influenciadoras digitais. Anteriormente, ele foi apontado como romance da modelo espanhola Victoria Ruiz, ex-affair de Neymar, e da influenciadora Bia Michelle. Ambas estiveram próximas do jogador em eventos e publicaram fotos com ele nas redes sociais. Até o momento, nem Vini Jr. nem Isabella Ladera confirmaram oficialmente um relacionamento. No entanto, as interações públicas e os encontros frequentes alimentam os rumores sobre um possível romance entre os dois.

