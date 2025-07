Lívia Andrade põe fim em boato sobre salário na Globo

SIGA NO

Um simples comentário nas redes sociais foi o estopim para Lívia Andrade soltar o verbo e deixar claro que não está disposta a engolir mentiras sobre sua carreira. A apresentadora do Domingão com Huck, atração comandada por Luciano Huck na TV Globo, respondeu de forma afiada a um internauta que resgatou uma matéria antiga e afirmou que ela estaria ganhando apenas R$ 10 mil por mês na emissora carioca.

O usuário ainda comparou o suposto salário com o que ela recebia no SBT, onde, segundo ele, os rendimentos mensais chegavam a R$ 35 mil. A provocação parecia inofensiva, mas rendeu uma resposta que incendiou as redes.

Sem papas na língua, Lívia Andrade abre o jogo

Sem confirmar os valores citados, Lívia Andrade usou o bom humor e o sarcasmo para dar uma verdadeira lição: “Acho maravilhoso os achismos de vocês, kirido [sic] 30 mil eu pagava pro meu maquiador kkkkkkk O choro é grátis”, escreveu,

A fala, claro, viralizou imediatamente. Seguidores e fãs saíram em defesa da artista, destacando sua trajetória de sucesso e o direito de manter sigilo sobre assuntos financeiros.

Fama, poder e desdém às críticas

Com um histórico de sinceridade e respostas afiadas, Lívia já se mostrou, inúmeras vezes, pouco tolerante a fofocas infundadas. E desta vez não foi diferente. A frase “O choro é grátis” virou meme nas redes e foi interpretada por muitos como um recado direto aos críticos de plantão e àqueles que tentam diminuir sua importância na televisão brasileira.

Em tempos em que a vida dos famosos é vasculhada a cada clique, Lívia Andrade segue mostrando que não está disposta a ser apenas espectadora dos próprios boatos. Ela rebate, ironiza e mantém o público atento — tudo com uma pitada de deboche e muita personalidade.

