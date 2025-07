Tati Machado fala sobre dor e superação após perder o filho: “É um resgate diário”

Durante um período de descanso no Amazonas, Tati Machado tem usado as redes sociais para dividir com os seguidores momentos de reflexão e autocuidado. Nesta quarta-feira (2/7), a apresentadora emocionou ao comentar a difícil jornada de resgate da própria alegria após a perda do filho, Rael, que faleceu no oitavo mês de gestação, em maio. “Sempre fui uma pessoa de sorriso largo. Agora, esse resgate tem sido um processo… e não é de uma hora pra outra”, desabafou.

Tati revelou que, ao se ver sorrindo de forma espontânea em um vídeo, sentiu um misto de orgulho e emoção. “Me assistir sorrindo assim, sem perceber, me deu um orgulho danado de mim. Porque sei o quanto tenho me esforçado para voltar a esse lugar.” Segundo ela, esse momento simbolizou um passo importante na caminhada de luto: “É um mix de sentimentos, mas entre eles, o orgulho tem aparecido. Orgulho de mim, do Bruno, da nossa família, e da força que temos encontrado”.

Com quem ela viaja?

A jornada de Tati não tem sido solitária. Durante a viagem ao Amazonas, ela tem contado com o apoio da cantora Lexa, que passou por uma perda semelhante e se tornou uma companhia sensível nesse momento delicado. Em uma das postagens, as duas aparecem juntas em uma cachoeira com a legenda tocante: “Eu vejo você”.

Como Tati Machado tem enfrentado o luto?

Apesar da dor evidente, Tati tem buscado espaço para pequenos momentos de beleza e leveza. Ela tem compartilhado cliques da natureza local e de experiências gastronômicas na região. “Estar de pé já é uma grande vitória”, escreveu.

Entre lágrimas e sorrisos, a apresentadora reforça que o processo de cura é lento, mas possível — sempre com respeito ao tempo do coração.

