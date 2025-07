Lucas Guedez expõe atitude de Virginia Fonseca: “A única famosa…”

Durante sua participação no programa Em Pé, comandado por Fernanda Gentil, o influenciador Lucas Guedez não poupou detalhes ao ser questionado sobre o que acontece longe das câmeras quando viaja com celebridades. Com seu bom humor característico, ele abriu o jogo e surpreendeu ao mencionar o nome de uma das maiores influenciadoras do Brasil: Virginia Fonseca.

Ao ser perguntado pela jornalista se os famosos costumam bancar as viagens, Lucas respondeu com sinceridade: “Você viaja com os famosos. Eles pagam tudo?” — questionou Fernanda Gentil. A resposta veio carregada de sinceridade e um leve tom de crítica: “Depende dos famosos, tem famosos que não pagam nada. Tem uns que pagam, outros não. Ninguém paga nada seu”, disparou o criador de conteúdo.

Virginia Fonseca é generosa?

Foi então que o influenciador fez questão de destacar o comportamento de Virginia Fonseca, apontando a loira como uma exceção entre os ricos e famosos. “A única famosa, que é a minha melhor amiga, é a Virginia, que paga. Paga o jato, paga o hotel. Sempre um jantar eu ofereço. Como eu sei que vai ser na média que eu consigo pagar aí eu me ofereço: ‘Vi, deixa eu pagar’, aí ela deixa”, revelou.

A declaração viralizou nas redes sociais e reacendeu o debate sobre humildade, parceria e generosidade no meio artístico. Em meio a tantas celebridades que se recusam até a dividir uma conta, Virginia Fonseca se destacou não apenas pelo sucesso profissional, mas pela atitude nobre e pelo cuidado com os amigos mais próximos.

Repercussão na web

A fala de Lucas Guedez rapidamente repercutiu entre os fãs da influenciadora e gerou uma onda de elogios à postura de Virginia, que, segundo o influenciador, não mede esforços para garantir conforto aos que estão ao seu lado. Nas redes sociais, seguidores exaltaram a atitude da empresária e a amizade entre os dois.

