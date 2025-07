Amanda Kimberlly mostra bastidores da festa de 1 ano de Helena, filha com Neymar

SIGA NO

Na véspera do aniversário de 1 ano de Helena, Amanda Kimberlly deu uma prévia da festa especial que prepara para a filha com Neymar. A influenciadora usou as redes sociais para compartilhar detalhes da decoração, repostando uma publicação da decoradora Nicole Sarfaty. “Detalhes de uma festa delicada e apaixonante”, escreveu Nicole, ao mostrar elementos que compõem o cenário: flores, estrelas e borboletas em tons claros de rosa, azul, branco, verde e amarelo.

Decoração personalizada e presença da família

As iniciais da pequena — “HAS” — foram bordadas e ganharam destaque no ambiente. Além de Amanda, Rafaella Santos, irmã de Neymar, também foi marcada na publicação, indicando que está participando dos preparativos da celebração.

Em uma conversa recente com seguidores, Amanda revelou que o tema escolhido para a comemoração é “Jardim”. A festa, planejada com capricho, acontece nesta quinta-feira (3/7), data oficial do aniversário da menina.

Arraiá antecipado com a família materna

Antes da festa principal, Helena já havia ganhado uma comemoração antecipada ao lado da família de Amanda. O evento teve clima de festa junina, com decoração inspirada nos anos 90, docinhos personalizados e até uma pinhata.

Helena é a segunda filha de Neymar, que também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com a influenciadora Carol Dantas. O jogador tem ainda Mavie, de 1 ano e 8 meses, fruto da relação com Bruna Biancardi, que está grávida novamente — à espera de Mel, mais uma menina que ampliará a família do craque.

