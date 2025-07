Constrangido, Fábio Assunção revela segredo íntimo do passado

Durante participação no podcast Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o ator Fábio Assunção surpreendeu ao relembrar, com evidente constrangimento, como foi sua primeira experiência sexual — e o relato chocou pela sinceridade e pela carga emocional. Aos 52 anos e com uma carreira marcada por grandes personagens na televisão brasileira, o galã confessou que seu primeiro encontro íntimo foi longe de ser memorável. “A minha primeira vez não posso contar, porque não foi muito bonito. Foi em um clube, estava em um quarto com uma galera, de 13 e 14 anos. Fui para o banheiro – não acho tranquilo, porque a galera ficou no quarto, ficou uma coisa meio… O banheiro era dentro do quarto“, revelou, visivelmente desconfortável com a lembrança.

Leia também: Yudi Tamashiro quebra o silêncio após vencer batalha judicial

A história, que causou silêncio momentâneo entre os apresentadores, foi completada com uma confissão que mostra o peso emocional do episódio para o ator. “Ficou uma situação ruim para ela. Foi uma situação delicada, que não considero a primeira vez de fato“, declarou. O momento deixou claro que nem mesmo um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira está isento de vivências difíceis e marcantes.

Três divórcios e uma nova visão sobre o amor

Conhecido não apenas por sua trajetória nas novelas da Globo, mas também por sua intensa vida pessoal, Fábio Assunção está solteiro desde 2023, quando chegou ao fim seu casamento com a advogada Ana Verena, mãe de sua filha caçula, Alana, de quatro anos. Com três divórcios no currículo e relacionamentos com diversas figuras conhecidas da televisão, o ator revelou o que espera atualmente de uma nova parceira — e foi direto ao ponto ao destacar o que mais valoriza.

“Tem que gostar de conversar, eu acho isso. Quando você gosta, tem uma curiosidade no outro. Casal que não conversa, não tem como”, disse, ao ser questionado sobre os requisitos da parceira ideal. Para ele, a fluidez no diálogo é essencial, mas o excesso de discussões também se tornou um ponto de desgaste com o tempo. “[Eu procuro] alguém que deixe ir. Que não fique retendo as coisas, sentindo, a questão do ressentimento é muito ruim. Hoje tenho muita intolerância a isso, a DR, discutir por um negócio… Deixa a coisa passar, seja maleável“, concluiu.

The post Constrangido, Fábio Assunção revela segredo íntimo do passado appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.