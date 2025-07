Yudi Tamashiro quebra o silêncio após vencer batalha judicial

Aos olhos do público, Yudi Tamashiro sempre carregou o sorriso do menino que encantou o SBT. Mas por trás das câmeras, o artista travava uma silenciosa e pesada batalha judicial que se estendeu por 13 anos, e agora, enfim, teve um desfecho favorável. Em processo movido pelos filhos de seu ex-empresário, que cobravam R$ 5 milhões por uma suposta quebra de contrato, o cantor celebrou a recente vitória com um desabafo tocante.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Yudi agradeceu à Justiça pela reviravolta no caso. “Esse juiz finalmente quis ouvir nossas testemunhas, entender o caso com profundidade, e eu, que passei por tudo isso, agradeço demais”, declarou, revelando que só agora sentiu-se realmente ouvido.

Contrato polêmico e identidade artística forçada

A ação teve início em 2012, quando Yudi Tamashiro tentava se reinventar profissionalmente após deixar o SBT. Na tentativa de ingressar no sertanejo, firmou um contrato de apenas cinco meses com o então empresário, que pretendia redirecionar sua imagem para um público mais velho. Segundo o advogado Raphael Marques, a proposta jamais se alinhou à verdadeira essência artística do cantor. “O Yudi tinha, naquela época, um público, e o empresário tentou colocá-lo em outro público, de mais idade, um estilo musical diferente, o sertanejo“, explicou.

Apesar de ter sido inicialmente condenado em 2017, Yudi recorreu da decisão e, com a mudança do magistrado responsável, viu sua história finalmente reconhecida. A Justiça considerou legítimos os argumentos da defesa, que sempre apontou o descumprimento de promessas feitas pela gestão anterior, como shows e investimentos que nunca se concretizaram. “Fui condenado baseado apenas em documentos, sem chance de apresentar minha versão“, recordou o artista.

Internação do filho

O ponto mais emocionante do desfecho veio fora do tribunal. Durante a audiência que marcou sua vitória, Yudi vivia uma outra batalha: seu filho recém-nascido, Davi Yudi, estava internado. E foi justamente o olhar para o filho que o fez repensar tudo o que vinha carregando por mais de uma década. “Eu olhei para ele e reconheci que, para viver algo diferente dali para frente, eu teria que liberar perdão. Liberar espaço para o amor do meu filho me preencher. Com aquilo tudo que eu carregava no meu coração há muitos anos, eu não conseguiria fluir e carregar meu filho somente entregando e recebendo amor“, desabafou.

Mesmo com a vitória, a decisão ainda pode ser contestada pelos herdeiros do empresário, falecido em 2021. No entanto, Yudi Tamashiro parece ter encerrado mais do que um capítulo jurídico. Em meio à dor, à pressão e ao renascimento como pai, ele escolheu o caminho mais raro no universo das celebridades: o do perdão.

