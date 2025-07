Val Marchiori tem dívida exposta e é condenada na Justiça

SIGA NO

A queda de braço entre Val Marchiori e o Banco Bradesco terminou com uma derrota amarga para a empresária e ex-participante do reality Mulheres Ricas. A coluna de Fábia Oliveira obteve com exclusividade a informação de que a socialite foi condenada pela Justiça a pagar R$ 2.621.047,07 à instituição bancária, conforme decisão proferida em 30 de junho. O caso, que já tramitava há meses, diz respeito a uma dívida acumulada de cartão de crédito e envolve argumentos controversos apresentados pela defesa da famosa.

Na tentativa de evitar a condenação, Valdirene, nome de batismo de Val, chegou a propor um acordo inusitado: o pagamento de apenas R$ 15 mil, parcelado em prestações de R$ 1,5 mil. A oferta foi prontamente recusada pelo Bradesco, que sustentou ter reunido provas suficientes para justificar o valor cobrado e solicitou o julgamento antecipado do processo.

Sentença dura e sem brechas

Na decisão, a juíza responsável pelo caso afirmou que a ação já se encontrava pronta para julgamento, uma vez que os documentos apresentados pela instituição financeira eram considerados suficientes para comprovar a origem da dívida. Para a magistrada, Val Marchiori não apresentou nenhuma prova concreta de que o direito de cobrança havia se extinguido ou deveria ser anulado. Pelo contrário, teria negado genericamente os débitos, sem embasamento jurídico sólido.

Outro ponto de discussão foi o valor dos juros cobrados. A empresária tentou contestar os encargos, alegando abusividade, mas a Justiça considerou as taxas compatíveis com a média do mercado à época dos fatos. A magistrada também afastou qualquer tentativa de acusar o banco de enriquecimento indevido, reforçando a regularidade da cobrança.

Val questionou a ausência de contrato

Durante o processo, a defesa de Val Marchiori insistiu que o Bradesco não apresentou o contrato original que sustentaria a cobrança milionária. Também alegou que não ficou claro quais faturas ou parcelas estariam em aberto. Contudo, o banco argumentou que, nos dias atuais, o simples desbloqueio de um cartão de crédito já estabelece automaticamente a relação jurídica entre as partes, dispensando contrato físico. Os extratos de uso do cartão teriam sido suficientes, segundo o banco, para comprovar a dívida.

O Bradesco também juntou ao processo todos os documentos que, segundo a instituição, respaldam a cobrança — entre eles, faturas, movimentações financeiras e planilhas atualizadas com encargos.

Derrota se soma a outros reveses jurídicos

A sentença se soma a outros reveses judiciais que Val Marchiori tem enfrentado nos últimos anos. A socialite, que ficou nacionalmente conhecida por suas aparições polêmicas no reality da Band, agora enfrenta mais um desafio em sua trajetória: responder a uma condenação financeira de peso, enquanto vê seu nome envolvido em novas polêmicas.

Por enquanto, não houve manifestação pública de Val Marchiori sobre o desfecho do processo — mas o recado da Justiça foi claro: a dívida não apenas existe, como deve ser paga integralmente.

