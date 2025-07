Aos prantos, irmão de Marília Mendonça faz desabafo na web

Um novo capítulo se desenrola na vida da família da eterna Marília Mendonça. Horas depois de um desabafo emocionante, em que aparece chorando ao pedir o fim dos ataques à sua mãe, Dona Ruth, o perfil de João Gustavo desapareceu do Instagram. O sumiço repentino da conta gerou alvoroço entre fãs da cantora, que tentam entender se a exclusão foi voluntária ou imposta pela própria plataforma.

No vídeo publicado na terça-feira (1), João Gustavo revelou estar vivendo um dos momentos mais difíceis desde a perda precoce da irmã em 2021. Em meio à disputa judicial pela guarda de Léo, filho de Marília com Murilo Huff, ele demonstrou profunda preocupação com o estado emocional da mãe. “Talvez essa seja a fala mais difícil da minha vida, mas eu estou passando aqui pra pedir pra vocês pararem de fazer esses comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil. Ela está muito mal, muito mal mesmo“, declarou, entre lágrimas.

A repercussão foi imediata. O clamor pela compreensão e respeito viralizou, mas também expôs a dimensão da pressão enfrentada pela família desde o início da batalha pela guarda do menino. “Ela já perdeu muita coisa. Eu também perdi muita coisa. Só que, todos esses anos, eu tentei me reinventar. Ela também. A gente tentou continuar carregando uma coisa, que sempre foi muito individual: o legado da Marília“, disse.

João Gustavo ainda fez um apelo direto: “Eu estou aqui, sei lá, talvez pra pedir desculpa e pra pedir que parem com todos esses ataques. Pela minha mãe. Não é por mim, não é pra me vitimizar, mas parem com isso. De verdade, já chega. Eu não sei o que fazer“.

A mensagem final foi carregada de temor, sugerindo receio real diante do que poderia acontecer: “A gente tem um exemplo muito grande do que aconteceu com uma vítima desses cancelamentos em massa… Eu tenho muito medo do que pode acontecer“.

A retirada do perfil do irmão de Marília Mendonça das redes sociais, que ocorreu na madrugada desta quarta-feira (2). A possibilidade de o próprio João Gustavo ter deletado a conta, como forma de autopreservação diante do desgaste emocional, não está descartada, mas tampouco confirmada.

Disputa pela guarda de Léo

Na segunda-feira (30), a disputa pela guarda de Léo ganhou um novo rumo. O cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória do menino após audiência realizada no Fórum Cível de Goiânia, conforme divulgado pela Goiás Record, da Record TV. A decisão judicial, mantida em segredo de Justiça, foi seguida por silêncio por parte da assessoria de Murilo, que afirmou não poder comentar o caso.

Desde a trágica morte de Marília Mendonça em um acidente aéreo em novembro de 2021, Dona Ruth assumiu os cuidados com o neto. O herdeiro da cantora, que deixou um patrimônio estimado em R$ 500 milhões, só terá acesso à fortuna quando atingir a maioridade. À época, Murilo Huff renunciou à tutela dos bens da artista, reforçando a confiança mútua entre as famílias.

