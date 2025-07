A demissão do jornalista Felipeh Campos do SBT ganhou um novo capítulo nesta semana. Conhecido por sua língua afiada e presença marcante nos programas de entretenimento, o comunicador finalmente falou sobre o desligamento da emissora, e suas palavras ecoaram como um alerta sobre os bastidores da televisão brasileira.

Durante sua participação no programa da Metropolitana FM, Felipeh não poupou críticas ao relembrar sua passagem pela casa de Silvio Santos. Apesar de não citar nomes, ele foi direto ao pontuar que sua saída não teve nada a ver com desentendimentos com a emissora em si. “As verdades vêm com o tempo, nada contra a emissora, contra o SBT jamais, mas com algumas pessoas lá dentro não merecem meu respeito”, declarou, em tom enigmático.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Famosostopsss (@famosostopsss)

O jornalista ainda fez questão de esclarecer que não houve atrito com colegas diretos de trabalho: “Não briguei com ninguém. Eu simplesmente virei a chave. O SBT está no meu coração“, afirmou.

A fala repercutiu fortemente entre fãs e telespectadores, que se perguntam quem seriam os alvos da crítica velada. A emissora, por sua vez, agiu com diplomacia. Em nota divulgada em 30/07, o SBT informou que o contrato com Felipeh Campos havia chegado ao fim e agradeceu pelo tempo de colaboração. “O SBT agradece a parceria e o profissionalismo de Felipeh durante o período em que integrou a equipe da emissora. Desejamos sucesso em seus novos projetos e reiteramos que as portas da casa permanecem abertas“, diz o comunicado.

The post Felipeh Campos rompe o silêncio e detona bastidores do SBT appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.