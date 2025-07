Ary Mirelle renova o visual e aposta em corte curtinho no fim da gestação

A influenciadora digital Ary Mirelle resolveu começar o mês de julho com mudanças marcantes — e não só na vida pessoal. Na reta final da gravidez de Joaquim, seu segundo filho com o cantor de forró João Gomes, Ary apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (1º/7) exibindo um novo visual: ela deixou de lado os cabelos longos e surgiu com um corte curtinho, arrancando elogios dos seguidores e do marido.

A mudança foi compartilhada em um vídeo nas redes sociais, no qual Ary mostra a transição do cabelo longo para o corte mais curto. A publicação também chama atenção pelo barrigão de grávida que a influenciadora exibe com orgulho, mostrando que, mesmo na reta final da gestação, não abre mão do autocuidado e da vaidade.

“Começamos o mês de julho de curtinho”, escreveu na legenda do vídeo, que já acumula milhares de visualizações e comentários positivos. A nova fase capilar parece simbolizar também um novo momento emocional e familiar na vida da influenciadora.

Apoio e carinho de João Gomes

João Gomes, com quem Ary se casou em outubro de 2024, no Recife, não escondeu a empolgação com o novo visual da esposa. O cantor comentou na publicação com uma reação carinhosa: “Do jeitinho que eu gosto”, seguido de emojis de palmas, mostrando apoio e admiração pela mudança.

A interação entre os dois reforça o vínculo do casal, que começou a namorar em 2022 e já é pai do pequeno Jorge, de 1 ano e 7 meses. Agora, a família se prepara para receber Joaquim, o segundo filho, que deve nascer em breve.

Maternidade, beleza e autoestima

Mesmo com a rotina intensa da maternidade e a reta final da gravidez, Ary segue inspirando seguidoras ao mostrar que é possível se sentir bonita e confiante durante todas as fases da gestação. O novo corte de cabelo foi recebido como um gesto de liberdade, autenticidade e cuidado pessoal — e rendeu muitos comentários positivos dos fãs.

Nas redes, internautas elogiaram a atitude da influenciadora, destacando que ela ficou ainda mais linda e moderna com o novo look. Muitos também ressaltaram a importância de figuras públicas como Ary valorizarem a autoestima feminina durante a maternidade.

