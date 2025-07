Cacau Protásio deixa Vai Que Cola após 13 temporadas em meio a polêmica com colegas

Após 13 temporadas interpretando a irreverente Terezinha, Cacau Protásio anunciou sua saída do elenco de Vai Que Cola, humorístico exibido pelo canal Multishow. A decisão foi divulgada por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais da atriz. No comunicado, a assessoria destacou a importância de sua trajetória na série e o carinho do público pela personagem. “Foram anos levando alegria a milhões de lares com a irreverente Terezinha, personagem que conquistou o público com humor, talento e muito carisma”, dizia o texto.

A nota também informa que Cacau seguirá com novos projetos na TV Globo, encerrando sua participação ao final da 13ª temporada.

Clima conturbado nos bastidores

O anúncio da saída, no entanto, veio logo após a revelação de uma denúncia feita por Samantha Schmütz contra Cacau Protásio ao setor de Compliance da Globo. A queixa teria ocorrido após um episódio nas gravações em que Cacau passou mal, levando à suspensão das atividades no estúdio.

Segundo fontes próximas à produção, essa não teria sido a primeira situação de tensão entre as duas. Comentários depreciativos e piadas fora de tom teriam se acumulado ao longo do tempo, deteriorando o ambiente de trabalho.

Outros atritos e desgaste no elenco

Além de Samantha, outros nomes já foram ligados a desentendimentos com Cacau nos bastidores do programa. Entre os citados estão Emiliano D’Avila, Marcus Majella e até o falecido ator Paulo Gustavo. A atual temporada estaria sendo marcada por um ambiente instável e distante da leveza que caracteriza a série.

Há relatos de que alguns integrantes do elenco passaram a evitar interações com Samantha Schmütz, que estaria sendo vista como uma presença incômoda nos bastidores.

Apesar da turbulência, Cacau Protásio segue com prestígio e planos para continuar sua carreira na TV Globo. A saída de Vai Que Cola marca o fim de uma era na comédia nacional, mas também o começo de novos desafios para a atriz.

