“Meu Filho é um Musical”: Dona Déa revela detalhes emocionantes sobre espetáculo que homenageia Paulo Gustavo

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, esteve presente no lançamento do livro Agressão, da jornalista Ana Paula Araújo, na última segunda-feira (30/6), em uma livraria no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante o evento, em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, ela falou sobre o musical que contará a história de vida de seu filho, com estreia marcada para 2026. O projeto, ainda em fase inicial, recebeu o título “Meu Filho é um Musical”.

Projeto ainda está no início, mas emoção já é garantida “Estamos só começando. Ainda não escolhemos quem vai interpretar o Paulo, não temos nada definido. Está tudo no princípio”, contou Dona Déa, explicando que a equipe ainda está montando a estrutura do espetáculo. Apesar da fase embrionária, a mãe do humorista garante que o musical será repleto de emoção: “Não posso adiantar muita coisa, mas emoção não vai faltar.”

Histórias íntimas e inéditas de Paulo Gustavo

Segundo Dona Déa, a proposta do musical é mostrar o lado menos conhecido de Paulo Gustavo — antes do sucesso e da fama. “Quero contar a história do Paulo menino, do Paulo dentro de casa, comigo e com o pai, imitando todo mundo. As pessoas conhecem o artista, mas não conhecem aquele começo. Vai ser essa a história que eu quero contar: o despertar do talento”, revelou.

Ela também deixou claro que o foco da obra não será a vida adulta do ator, nem seu casamento ou filhos, mas sim a relação afetiva entre mãe e filho — e o nascimento do artista por trás dos palcos.

Do “Filho da Mãe” à “Mãe do Filho”

Dona Déa relembrou ainda que ela e o filho já tinham planos para um espetáculo chamado O Filho da Mãe, que acabou interrompido pela pandemia de COVID-19. Agora, com um novo olhar e motivação, ela inverte os papéis no palco: “Agora vai ser a mãe do filho. Eu vou falar do meu filho.”

A previsão é que o musical seja lançado em maio de 2026, mês das mães — uma escolha simbólica para Dona Déa, que sempre teve uma conexão profunda com o filho. “Vai ser um presente, não só pra mim, mas para todo mundo que amava ele. Não posso adiantar a história, mas sei que vai tocar muitos corações”, disse emocionada.

