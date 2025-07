Marina Ruy Barbosa celebra seus 30 anos com festa intimista ao lado de amigos e familiares

SIGA NO

A atriz Marina Ruy Barbosa celebrou a chegada dos seus 30 anos nesta segunda-feira (30), em uma comemoração intimista realizada em São Paulo. Conhecida por sua discrição e elegância, a artista optou por uma festa reservada, rodeada apenas por amigos próximos e familiares, marcando o início de uma nova fase com afeto e simplicidade.

Celebração com toques pessoais e memória afetiva

O destaque da noite ficou por conta do bolo de aniversário, que impressionou pelo tamanho e pelos detalhes simbólicos. Decorado com uma vela para cada ano de vida da atriz, o doce também trazia uma foto de Marina ainda criança, além das iniciais “MRB” em destaque, compondo um cenário cheio de significado e nostalgia.

Apesar da discrição da festa, o ambiente foi tomado por uma atmosfera de alegria, com registros feitos por convidados e compartilhados nas redes sociais. O clima era de acolhimento e gratidão, refletindo o momento pessoal vivido por Marina, que tem buscado equilibrar a vida profissional com momentos mais reservados.

Homenagens de colegas e amigos famosos

Mesmo com a proposta intimista da celebração, o carinho dos amigos famosos de Marina Ruy Barbosa foi amplamente demonstrado nas redes sociais. Personalidades como Angélica e Sabrina Sato não deixaram a data passar em branco e fizeram questão de prestar homenagens públicas à atriz.

“Feliz vida, Marina Ruy Barbosa! Que seu novo ano seja leve, inspirador e cheio de conquistas. Que a vida te abrace com tudo de melhor!”, escreveu Angélica, acompanhando o texto com uma foto das duas juntas. Já Sabrina Sato publicou: “Viva nossa maravilhosa! Marina Ruy Barbosa, que venha um ano muito especial pra você, minha linda”.

Outros colegas da televisão também deixaram mensagens de carinho e admiração, celebrando não apenas a atriz de talento consolidado, mas também a mulher que, aos 30 anos, segue trilhando seu caminho com autenticidade.

Nova fase com novos projetos e perspectivas

A chegada dos 30 anos marca um novo momento na vida de Marina, que estreou ainda criança na televisão e cresceu diante das câmeras. Com uma carreira sólida e cada vez mais voltada para escolhas conscientes, tanto artísticas quanto pessoais, ela entra nesta nova década com a serenidade de quem já construiu muito — e ainda tem muito por fazer.

Apesar de manter sigilo sobre os próximos passos na TV ou no cinema, Marina vem demonstrando interesse em expandir sua atuação também nos bastidores, com projetos ligados ao empreendedorismo e à produção audiovisual.

Com leveza e autenticidade, a atriz celebrou seus 30 anos do jeito que mais combina com seu momento atual: cercada de afeto, memórias e boas energias para o que vem pela frente.

