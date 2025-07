Murilo Huff assume guarda provisória de Leo

Em audiência realizada recentemente, o cantor Murilo Huff recebeu a guarda provisória do filho Leo, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça. A decisão foi tomada pelo juiz do caso após Murilo e Dona Ruth, avó materna da criança, não chegarem a um consenso sobre quem deveria ficar com a guarda do menino.

Segundo o portal R7, o juiz determinou que Leo permaneça com o pai até que o processo seja concluído. A criança, que vivia com a avó desde a morte de Marília, já se mudou para a nova casa de Murilo, preparada especialmente para recebê-lo.

O que aconteceu durante a audiência?

Murilo e Dona Ruth chegaram separadamente ao fórum. O cantor entrou por uma entrada reservada, ao lado de seus advogados, enquanto Ruth usou a entrada principal e não quis falar com a imprensa. A sessão começou às 14h e se encerrou por volta das 16h, sem que o resultado fosse divulgado de imediato.

A equipe jurídica de Murilo comentou apenas que o processo corre em segredo de Justiça, o que impede a divulgação de maiores detalhes.

Como Dona Ruth reagiu à decisão?

Horas após a audiência, Dona Ruth compartilhou um vídeo emocionante nas redes sociais. Ao som da música gospel “É Tudo Sobre Você”, do grupo Morada, ela folheia um álbum de lembranças de Leo e Marília. Entre os objetos mostrados estão o cordão umbilical do neto, o certificado do primeiro corte de cabelo e pequenos sapatinhos.

As imagens incluem ainda registros íntimos de Marília Mendonça, como selfies, bastidores de ensaios e até uma foto da cantora vestida de noiva ao lado da mãe.

O que esperar dos próximos passos?

A decisão ainda é provisória e novas etapas do processo devem ocorrer até que a Justiça defina, de forma definitiva, com quem ficará a guarda de Leo. Até lá, Murilo Huff será o responsável legal pela criança, e todas as movimentações seguirão sob sigilo judicial.

