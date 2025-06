Felipe Simas relembra susto com neurite óptica e alerta para doenças raras

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

O ator Felipe Simas usou suas redes sociais neste domingo (22/6) para abrir o coração sobre um episódio delicado vivido no ano passado. Em um relato sincero, ele contou que precisou ser internado após apresentar alterações na visão, o que levou ao diagnóstico de neurite óptica. A experiência acendeu um alerta sobre o risco de doenças raras e a importância de buscar ajuda médica imediatamente.

O que aconteceu com Felipe Simas?

Segundo o ator, tudo começou após uma semana exaustiva de trabalho. “Cheguei em casa e percebi que minha visão estava turva e com uma coloração diferente. Achei que fosse apenas cansaço”, relatou. No entanto, os sintomas persistiram até o dia seguinte, o que o levou a procurar ajuda médica com urgência.

Foi sua esposa, Mariana Uhlmann, quem o incentivou a ir ao oftalmologista. A partir daí, uma bateria de exames foi solicitada, e Felipe acabou sendo internado. O diagnóstico? Neurite óptica — uma inflamação que afeta o nervo óptico e pode prejudicar seriamente a visão.

(Foto: Divulgação / Globo) (Foto: Divulgação / TV Globo) Reproduçao ; Instagram

Qual foi o diagnóstico e por que preocupou?

Apesar do susto inicial, o diagnóstico precoce foi essencial para que o ator tivesse acesso ao tratamento adequado. Felipe explicou que, na época, não sabia que os sintomas que apresentava poderiam estar ligados a uma condição ainda mais grave: o NMOSD (Transtorno do Espectro da Neuromielite Óptica).

“Num piscar de olhos, tudo pode mudar. Muitas vezes ignoramos sinais do corpo por conta da rotina corrida. Foi o que quase aconteceu comigo”, refletiu.

O que é NMOSD e por que ele menciona essa doença?

NMOSD é uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, especialmente o nervo óptico e a medula espinhal. Pode causar perda de visão, dificuldades motoras e até ser confundida com esclerose múltipla, o que reforça a importância de um diagnóstico correto.

Felipe explicou que, embora não tenha sido confirmado que ele tem a condição, o episódio serviu de alerta: “Hoje sei que não tenho NMOSD, mas essa história me sensibilizou. É uma doença grave e pouco conhecida, que precisa ser identificada o quanto antes.”

Para o ator, o episódio trouxe uma nova percepção sobre o cuidado com a saúde. Ele ressaltou que só conseguiu agir rapidamente porque buscou orientação médica ao primeiro sinal de algo estranho. “Ir ao oftalmologista foi crucial, e a indicação para o neurologista veio no momento certo. Foi o que possibilitou uma resposta rápida e eficaz.”

Qual o recado de Felipe Simas para os seguidores?

Felipe finalizou seu relato com um convite à reflexão: “Precisamos parar de achar que nada vai nos atingir. Os sintomas que ignoramos podem ser sinais de algo maior. A saúde deve ser prioridade, sempre.”

Com o susto superado e sem confirmação de NMOSD, o ator segue saudável, mas carrega a missão de conscientizar: um simples incômodo pode ser o começo de uma grande batalha — ou uma chance de vencê-la antes mesmo de começar.

The post Felipe Simas relembra susto com neurite óptica e alerta para doenças raras appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.