MC Guimê e Fernanda Stroschein anunciam que esperam uma menina chamada Yarin

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

MC Guimê e Fernanda Stroschein viveram um dos momentos mais marcantes da vida neste domingo (22/6). O casal reuniu familiares e amigos próximos para celebrar o chá revelação do primeiro filho. A descoberta? Eles serão pais de uma menina, que já tem nome escolhido: Yarin.

“É papai, a mamãe sempre esteve certa, viu? A partir de hoje podemos chamar nosso neném pelo nome: Yarin. Chá revelação foi lindo demaisss!!!”, escreveu Guimê no Instagram, comemorando a novidade com os fãs.

Como o casal anunciou a gravidez?

A notícia de que a família iria crescer foi divulgada por MC Guimê no início de maio, quando ele surpreendeu os seguidores ao apagar todas as publicações anteriores e compartilhar um vídeo emocionante. Nas imagens, ele e Fernanda usavam bonés escritos “mom” e “dad”.

“O nosso maior sonho se tornou realidade… Sim, nós seremos papais!!!”, escreveu o cantor. A legenda era um agradecimento emocionado a Deus e uma celebração da nova fase que se iniciava na vida do casal.

Os dois enfrentaram críticas após o noivado?

Pouco antes do anúncio da gravidez, Guimê e Fernanda ficaram noivos — o pedido aconteceu com direito a bolo personalizado e aliança. Porém, a repercussão não foi só de apoio. Segundo o cantor, os dois passaram a ser alvo de comentários negativos nas redes sociais, algo que ele abordou em entrevista à revista Contigo.

“Em nenhum momento pensamos nos comentários que poderiam vir, sejam críticos ou positivos. Estamos vivendo nossa vida guiados por Deus”, afirmou.

Como o casal lida com os haters?

Guimê deixou claro que não pretende se deixar abalar pelas críticas: “Não podemos ser paralisados por comentários negativos, nem nos mover apenas por elogios. Nossa jornada precisa estar acima disso.”

Ele destacou ainda que o apoio verdadeiro é bem-vindo, mas que os ataques não mudam suas decisões: “Seguimos com fé, buscando a felicidade e a evolução dia após dia.”

O que diz a declaração de amor no noivado?

No vídeo em que pede Fernanda em casamento, Guimê aparece ajoelhado, emocionado, e com uma mensagem comovente. “Tu não tem dimensão de quanto tem sido importante pra mim. Nossos sonhos estão conectados aos planos de Deus.”

Ele finalizou se declarando com palavras cheias de afeto: “Seu sorriso ilumina, seu abraço acalenta minha alma. Obrigado por tudo que faz por nós. Minha noiva, minha companheira, minha rainha.”

Com a chegada de Yarin se aproximando, MC Guimê e Fernanda seguem celebrando o amor, enfrentando críticas com maturidade e mantendo o foco na família que estão construindo. A jornada do casal ganha agora um novo tom — o de uma vida a três, prestes a começar.

